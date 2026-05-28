El controversial look "arrugado" de la reina Máxima: las fotos

La reina Máxima de los Países Bajos apareció en un acto oficial con una prenda que algunos amaron y otros no terminaron de entender. ¿Qué se puso?

En el marco de las actividades institucionales que la reina Máxima Zorreguieta encabezó en los Países Bajos, la consorte del rey Guillermo irrumpió con un look que llamó la atención por su textura y apariencia.

El conjunto que eligió estaba compuesto por dos piezas que juntas creaban un efecto uniforme y monocromático en un impactante tono amarillo mostaza. Por un lado, Máxima optó por una blusa de cuello alto fruncido con caída suave y mangas largas, una prenda que a la altura de la cintura incorporaba un lazo fino que definió su silueta y resaltó discretamente su torso.

Tanto en la zona de la garganta como en la parte del cinturón slim se pudo apreciar ese look arrugado que dio título a la nota, mientras que, para la parte de abajo, la monarca utilizó un pantalón de tiro alto estilo palazzo. En cuanto al calzado, llevó unos stilettos con terminación en punta y taco aguja, y finalmente agregó una cartera discreta en forma de sobre con una cadena corta y detalles dorados que siguieron la colorimetría propuesta.

Este look propuesto por Máxima Zorreguieta para asistir a sus compromisos institucionales estuvo atravesado por un color tan llamativo como característico de la dueña del trono europeo: el amarillo mostaza. Cabe destacar que la reina Máxima en otras oportunidades apostó a este color, siendo uno de los que más elige para conformar su vestuario a la hora de asistir a reuniones.