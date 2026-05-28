Mendoza se convirtió en uno de los destinos más virales de Sudamérica y las redes sociales explican por qué

Mendoza ya no solo compite como destino turístico: ahora también se posiciona como una de las provincias más influyentes de Sudamérica en redes sociales. Un reciente reconocimiento internacional volvió a confirmar un fenómeno que desde hace tiempo se percibe en Instagram, TikTok y plataformas de viajes: los paisajes mendocinos se volvieron altamente virales.

La provincia fue distinguida por la plataforma global de contenidos turísticos Tripscout dentro de los “ Most Engaging Destination Awards” , una selección que destaca a los destinos con mayor capacidad de generar interacción, visualizaciones y repercusión digital a nivel internacional.

El reconocimiento pone el foco en un cambio profundo en la manera de elegir viajes. Hoy, buena parte del turismo mundial se decide después de ver un video viral, una recomendación en redes o una imagen compartida miles de veces.

En ese escenario, Mendoza logró construir una identidad visual poderosa asociada al vino, la Cordillera de los Andes, la gastronomía gourmet y las experiencias al aire libre.

Según el informe, uno de los factores que más impacto genera es la combinación entre paisajes naturales y experiencias “instagrameables”, algo que posicionó a la provincia como uno de los destinos más compartidos de la región.

Los recorridos por bodegas del Valle de Uco, las vistas panorámicas del Parque Provincial Aconcagua, los paseos entre viñedos en Maipú y las postales de montaña aparecen entre los contenidos con mayor repercusión digital.

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También se destacan experiencias vinculadas al relax y al turismo premium, como las termas de Cacheuta, las degustaciones de Malbec al atardecer, la gastronomía de autor en bodegas y las cabalgatas en plena cordillera.

La tendencia no es casual. En los últimos años, Mendoza desarrolló una fuerte estrategia de posicionamiento digital basada en campañas audiovisuales y contenidos específicos para redes sociales.

Desde el Ente Mendoza Turismo señalaron que parte del crecimiento se explica por el trabajo articulado entre el sector público y privado, además del aporte de influencers, medios de comunicación y creadores de contenido que ayudan a amplificar el alcance internacional del destino.

“La promoción turística hoy pasa en gran medida por lo digital”, sostuvo la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, al referirse al reconocimiento internacional.

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Las redes sociales y la promoción turística

Actualmente, las redes vinculadas a la promoción turística de Mendoza reúnen cerca de 627 mil seguidores entre Instagram, Facebook, TikTok, X y LinkedIn, con perfiles segmentados tanto para turistas como para difusión institucional.

El fenómeno coincide además con una transformación global del turismo: cada vez más viajeros eligen sus destinos a partir de contenidos breves, videos virales y experiencias visuales que consumen desde el celular.

En ese contexto, Mendoza logró capitalizar algunos de sus atributos más reconocidos -vino, montaña, gastronomía y naturalez- para convertirlos en parte de una narrativa digital que hoy trasciende las fronteras argentinas.

Con millones de visualizaciones acumuladas y una presencia cada vez más fuerte en plataformas internacionales, la provincia se consolida no solo como uno de los destinos turísticos más elegidos del país, sino también como uno de los más visibles del continente en el universo digital.