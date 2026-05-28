Mendoza: qué dice el pronóstico para este jueves

La mínima bajará a 5° en Mendoza este jueves, aunque con el correr de las horas la temperatura mostrará una mejora y la máxima llegará a 19°.

Siguen los días otoñales en Mendoza. Para este jueves se espera un arranque frío, con una mínima de 5° en la mañana y cielo parcialmente nublado. El pronóstico anticipa que no habrá precipitaciones en la provincia ni cambios bruscos en la temperatura.

Después del mediodía, la temperatura empezará a subir y se espera que la máxima llegue a los 19°. Ese repunte, sin embargo, no durará demasiado: hacia las 19, con el atardecer, los valores volverán a bajar con rapidez y rondarán los 7°. En la cordillera, además, también se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.

mendoza ciudad, otoño, frío, invierno Con una mínima de 5°, Mendoza volverá a tener una mañana fría este jueves. Shutterstock