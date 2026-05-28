Mendoza: qué dice el pronóstico para este jueves
La mínima bajará a 5° en Mendoza este jueves, aunque con el correr de las horas la temperatura mostrará una mejora y la máxima llegará a 19°.
Siguen los días otoñales en Mendoza. Para este jueves se espera un arranque frío, con una mínima de 5° en la mañana y cielo parcialmente nublado. El pronóstico anticipa que no habrá precipitaciones en la provincia ni cambios bruscos en la temperatura.
Después del mediodía, la temperatura empezará a subir y se espera que la máxima llegue a los 19°. Ese repunte, sin embargo, no durará demasiado: hacia las 19, con el atardecer, los valores volverán a bajar con rapidez y rondarán los 7°. En la cordillera, además, también se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.
En el adelanto para los próximos días, el viernes seguirá una línea parecida, con cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y una máxima de 18°, con mínima de 6°. Para el sábado, en tanto, se espera otra jornada estable, con nubosidad parcial, vientos leves del noreste y una máxima de 20°, con mínima también de 6°.