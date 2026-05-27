Jornada nublada pero agradable: de cuánto será la máxima este jueves en Mendoza

Si bien se anticipa una jornada "parcialmente nublada", se espera una máxima considerable para este jueves en la provincia.

Cómo estará el tiempo en el llano y en cordillera.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 28 de mayo una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con ascenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 19ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: muy leve brisa del norte en la zona Este entre las 11 y las 18.

muy leve brisa del norte en la zona Este entre las 11 y las 18. Nubosidad: amanece seminublado en zonas Este y Sur. A partir de las 18, aumentaría la nubosidad en toda la franja Este provincial, especialmente sectores limítrofes con San Luis. No se observan precipitaciones.

amanece seminublado en zonas Este y Sur. A partir de las 18, aumentaría la nubosidad en toda la franja Este provincial, especialmente sectores limítrofes con San Luis. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: cielo seminublado a nublado en toda la cordillera provincial. A las 18 comenzaría a despejarse progresivamente. Pronóstico para los próximos días El viernes se anticipan condiciones similares en la provincia, con poco cambio de la temperatura: una mínima cercana a los 6ºC y una máxima que rondaría los 18ºC.

contingencias jueves El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.