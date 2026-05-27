Persiste la niebla en Buenos Aires y hay alertas por tormentas en el norte argentino

El SMN advirtió por bancos de niebla en el centro del país y lanzó alertas por tormentas en Formosa y Chaco para el fin de semana.

Los bancos de niebla densos, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, seguirá afectando rutas, accesos y aeropuertos.en el AMBA.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca para los próximos días jornadas marcadas por la humedad, abundante nubosidad baja y densos bancos de niebla en amplias regiones del país. Se espera que un sistema de bajas presiones avance sobre el sur de la Patagonia y hay alertas por el desarrollo de tormentas en el norte argentino.

El organismo nacional mantiene advertencias por niebla para el sur de Santa Fe, sectores de Entre Ríos y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este jueves.

Humedad y niebla La combinación entre humedad elevada, poco viento y bajas temperaturas favorecerá nuevamente la formación de neblinas y bancos de niebla densos, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, afectando rutas, accesos y aeropuertos.

El organismo también emitió alertas por lluvias para el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut. En tanto que el escenario más inestable se espera sobre el extremo norte argentino. Se prevé lluvias y tormentas localizadas durante el viernes en Formosa y Chaco, donde podrían registrarse acumulados superiores a los 77 milímetros.

Ante esta situación, el SMN mantiene una alerta oficial por tormentas para sectores de Formosa y advirtió que podrían producirse ráfagas intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.