Persiste la niebla en Buenos Aires y hay alertas por tormentas en el norte argentino
El SMN advirtió por bancos de niebla en el centro del país y lanzó alertas por tormentas en Formosa y Chaco para el fin de semana.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca para los próximos días jornadas marcadas por la humedad, abundante nubosidad baja y densos bancos de niebla en amplias regiones del país. Se espera que un sistema de bajas presiones avance sobre el sur de la Patagonia y hay alertas por el desarrollo de tormentas en el norte argentino.
El organismo nacional mantiene advertencias por niebla para el sur de Santa Fe, sectores de Entre Ríos y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este jueves.
Humedad y niebla
La combinación entre humedad elevada, poco viento y bajas temperaturas favorecerá nuevamente la formación de neblinas y bancos de niebla densos, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, afectando rutas, accesos y aeropuertos.
El organismo también emitió alertas por lluvias para el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut. En tanto que el escenario más inestable se espera sobre el extremo norte argentino. Se prevé lluvias y tormentas localizadas durante el viernes en Formosa y Chaco, donde podrían registrarse acumulados superiores a los 77 milímetros.
Ante esta situación, el SMN mantiene una alerta oficial por tormentas para sectores de Formosa y advirtió que podrían producirse ráfagas intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.
Lluvias aisladas en la Patagonia
En la Patagonia, el bloqueo atmosférico continuará dominando las condiciones del tiempo durante varios días más. Las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz seguirán con cielo mayormente cubierto, elevada humedad y algunas lluvias aisladas, aunque sin acumulados importantes.
Los especialistas anticipan que recién hacia los primeros días de junio podría registrarse un cambio más significativo con el ingreso de un nuevo sistema frontal que favorecería nevadas aisladas en la cordillera y un recambio gradual de la masa de aire sobre el centro y norte del país.