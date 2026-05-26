Brutales postales de un AMBA bajo niebla: las imágenes más impactantes del fenómeno

Las mejores postales de la niebla que puso en alerta violeta a varias provincias y en particular a toda la zona del AMBA.

La Catedral de Luján, cubierta por la niebla que azota gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Este martes, la niebla sorprendió a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno no solo tuvo lugar por la mañana, sino que continúa a lo largo del día. Pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el alerta violeta seguirá al menos un día más.

De esta manera, se espera que haya baja visibilidad hasta el miércoles inclusive. Este 27 de mayo, el alerta se extenderá por todo el norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires, y a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el sur de Chaco.

Las imágenes de la niebla en el AMBA Las áreas más afectadas por la baja visibilidad son gran parte de la provincia de Buenos Aires y todo el AMBA, sectores de Entre Ríos, algunas zonas de Santa Fe, parte de Corrientes, el este de Chaco y sudeste bonaerense, incluyendo Necochea.

Según el SMN, los bancos de niebla son más intensos durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.