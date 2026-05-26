El AMBA bajo niebla: cómo sigue el tiempo y cuándo vuelven las tardes templadas

La última semana de mayo avanza en el Área Metropolitana de Buenos Aires con un escenario típicamente otoñal. El pronóstico señala que, durante gran parte de la semana, el AMBA mantendrá un paisaje dominado por bancos de niebla , cielo variable y poco viento.

El mencionado combo que favorece la permanencia de la humedad cerca del suelo y retrasa la disipación de las neblinas incluso después del amanecer.

Las primeras horas de cada jornada seguirán siendo las más complejas, especialmente en sectores suburbanos y corredores viales. Desde organismos de tránsito recomendaron circular con precaución en autopistas y rutas debido a la reducción de visibilidad provocada por la niebla.

A pesar de estas condiciones, el intenso frío polar de días anteriores comienza lentamente a retirarse. Las temperaturas mostrarán un comportamiento más moderado, con mínimas previstas entre 10 y 13 grados y máximas que oscilarán entre los 16 y 17 grados durante la semana.

Entre miércoles y jueves persistirá la nubosidad baja, aunque hacia las tardes podrían registrarse algunos momentos de mayor luminosidad. La estabilidad atmosférica continuará siendo protagonista y mantendrá elevados los niveles de humedad en la región.

De cara al viernes y al último fin de semana de mayo, los modelos meteorológicos anticipan una mejora gradual. Se espera una lenta disminución de la nubosidad y más presencia de sol, favoreciendo tardes más confortables y una recuperación térmica algo más marcada.

El sábado 30 y el domingo 31 aparecen como los días más agradables del período, con ambiente fresco durante las mañanas pero temperaturas más templadas por la tarde. Las máximas podrían acercarse a los 18 grados y las probabilidades de lluvia seguirán siendo prácticamente nulas.

Aunque todavía podrían registrarse algunas neblinas matinales, los especialistas anticipan que tendrán menor duración.