Vacaciones de invierno 2026: cuándo son en cada provincia de la Argentina

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas confirmadas en las 24 provincias argentinas. El receso será en julio según cada jurisdicción.

Con la llegada de mitad de año, las familias ya se preguntan cuándo llegarán las vacaciones de invierno 2026. Cada una de las 24 provincias argentinas tiene su calendario confirmado y definieron cuándo será el receso invernal para estudiantes, docentes y familias.

El cronograma muestra diferencias según cada distrito. Mientras que algunas provincias comenzarán el receso el 6 de julio, otras recién lo harán el 20. En los casos más tardíos, las vacaciones se extenderán hasta el 31 de julio.

El hacinamiento en las aulas y el hambre que pica, un combo complejo Foto: Santiago Tagua/MDZ (Imagen Ilustrativa) Las provincias tienen definido la fecha de inicio de las vacaciones de invierno.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia Este es el calendario oficial confirmado para el receso invernal en todo el país: