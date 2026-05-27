Vacaciones de invierno 2026: cuándo son en cada provincia de la Argentina
Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas confirmadas en las 24 provincias argentinas. El receso será en julio según cada jurisdicción.
Con la llegada de mitad de año, las familias ya se preguntan cuándo llegarán las vacaciones de invierno 2026. Cada una de las 24 provincias argentinas tiene su calendario confirmado y definieron cuándo será el receso invernal para estudiantes, docentes y familias.
El cronograma muestra diferencias según cada distrito. Mientras que algunas provincias comenzarán el receso el 6 de julio, otras recién lo harán el 20. En los casos más tardíos, las vacaciones se extenderán hasta el 31 de julio.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia
Este es el calendario oficial confirmado para el receso invernal en todo el país:
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 6 al 17 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 6 al 17 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 6 al 17 de julio
- Río Negro: del 6 al 17 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Cuándo terminan las clases en 2026
Además del receso invernal, las provincias también confirmaron las fechas de finalización del ciclo lectivo:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre.