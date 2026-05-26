Impacto por el nacimiento de una "super bebé" de 6,5 kilos en Santiago del Estero

El nacimiento de una bebé de 6,5 kilos causó asombro en Santiago del Estero y rápidamente se volvió viral. La nena nació en el Centro Integral de Salud Banda con un peso poco habitual para un recién nacido y sorprendió tanto en las redes sociales como al personal médico.

Asombro por el nacimiento de una "super bebé" en Santiago del Estero.

Sorpresa en Santiago del Estero por el nacimiento de una bebé de 6,5 kilos

La recién nacida se llama Nazarena y es hija de Yohana, una joven oriunda de Colonia Dora, que dio a luz durante la semana 38 de embarazo. Según contó en un video que se viralizó en TikTok, el parto estaba considerado de alto riesgo debido al gran tamaño de la bebé.

“Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, relató la mujer desde el área de maternidad del CIS Banda, donde continúa internada junto a su hija bajo controles de rutina.

Nació una bebé de 6,5 kilos en Santiago del Estero

Por qué era un parto riesgoso

A pesar de la complejidad del caso, la beba nació en buen estado de salud y evoluciona favorablemente. “La bebé está perfectamente”, aseguró su mamá tras el parto.

El nacimiento generó repercusión porque los bebés que superan los 4 kilos suelen ser considerados macrosómicos, una condición que puede aumentar los riesgos durante el embarazo y el parto.

Además, Yohana contó que no es la primera vez que tiene hijos con un peso superior al promedio. Según explicó, su primera hija nació con 3,8 kilos y el segundo, con 4 kilos.

Mientras tanto, en el CIS Banda continúan los controles médicos habituales para acompañar la recuperación de ambas. La pequeña ya se convirtió en una inesperada celebridad en Santiago del Estero.