El Gobierno dio un paso clave para la construcción de un barrio en el terreno de la Playa San Agustín

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales dio este martes despacho favorable al proyecto que busca transferir los terrenos de la ex playa San Agustín , ubicada en la zona oeste de la Ciudad de Mendoza, al Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ). La medida va en línea con la propuesta de construir un barrio en dicho predio .

El terreno originalmente estaba destinado al depósito de vehículos secuestrados y judicializados. Sin embargo, el grave incendio del 16 de septiembre de 2023 destruyó más de 26.000 vehículos y dañó 15 casas, además de obligar la evacuación de 40 familias que habitaban los alrededores.

Ante este panorama, la Ciudad de Mendoza junto al IPV impulsaron un proyecto para construir un barrio en ese terreno. Cabe resaltar que el predio completo tiene 11 hectáreas y media, pero esta etapa inicial abarca 2 hectáreas y media. Allí se construirán 56 viviendas sociales, que forman parte de un plan más amplio que prevé unas 250 unidades habitacionales en total.

Según detallaron desde el municipio, las casa serán unidades básicas de unos 50 metros cuadrados, con espacios de recreación y equipamiento comunitario. Una vez fijadas las pautas para la construcción del barrio se procedió a los trabajos de descontaminación y compactación del terreno, en los que se removieron más de 28.000 vehículos. A partir de ese momento, se abrió la licitación para las obras de edificación.

bario playa san agustín-veinititres Se proyecta que habrá más de 200 casas en el nuevo barrio San Agustín. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El proceso licitatorio fue llevado a cabo por el IPV, mientras que el municipio ejecuta el movimiento de suelos y toda la infraestructura urbana, que incluye red vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal y de agua potable. En paralelo, se avanza con las obras de alumbrado público y suministro eléctrico mediante un convenio con Edemsa.

Un paso hacia la construcción del barrio

Sin embargo, para llevar avanzar con la adjudicación de dicha licitación se debe formalizar la transferencia de los terrenos de la explaya San Agustín al IPV. Ante este requisito, es que nació la iniciativa que autoriza al Ejecutivo provincial a donar el terreno, siempre y cuando se destine exclusivamente a la construcción del barrio. En ese marco, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada radical Beatriz Martínez, dio despacho favorable al proyecto, que ahora deberá ser tratado en el recinto.

De no mediar contratiempos, se estima que las obras concluyan durante el primer trimestre de 2027, momento en el que las primeras viviendas podrían estar terminadas y listas para ser habitadas.