Comenzaron las obras para la construcción de un barrio en el terreno de la Playa San Agustín

Actualmente, están trabajando las máquinas nivelando el terreno y en la primera etapa se construirán 56 casas gracias al acuerdo entre la Ciudad de Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Gobierno provincial.

El predio completo tiene 11 hectáreas y media, pero esta etapa inicial abarca 2 hectáreas y media. Allí se construirán 56 viviendas sociales, que forman parte de un plan más amplio que prevé unas 250 unidades habitacionales en total.

La urbanización que se desarrolla en el predio de la antigua Playa San Agustín avanza con un enfoque innovador de economía circular, utilizando material de embanque reciclado proveniente de cauces aluvionales para las tareas de relleno y nivelación del terreno. La intervención forma parte de un proyecto de vivienda social que incorporará infraestructura, servicios básicos y condiciones urbanas adecuadas para las familias que lo habiten.

Este esquema es posible gracias a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Energía y Ambiente, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que permite reutilizar sedimentos retirados por Hidráulica de cauces torrenciales y destinarlos a obras de interés social.

playa san agustin 2 En el terreno de la Playa San Agustín construirán un barrio del IPV. Gobierno de Mendoza

El acuerdo fue suscripto por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y el titular del IPV, Gustavo Cantero, y ya se encuentra en ejecución en el predio ubicado en el barrio La Favorita.

A partir de este convenio, el material de embanque y los sedimentos que la Dirección de Hidráulica retira periódicamente de cauces como el río seco Papagayos son tratados y reutilizados en una intervención urbana concreta, vinculada a la urbanización y construcción de viviendas sociales.

Cuál era el destino de los residuos

“El acuerdo establece un marco de articulación interinstitucional para dar respuesta a una problemática recurrente durante la temporada estival: los escurrimientos aluvionales que atraviesan cauces torrenciales y depositan grandes volúmenes de material sólido, reduciendo la capacidad hidráulica y generando embanques que deben ser removidos”, explicó la ministra Latorre.

En este sentido, el director de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, Pablo Rodríguez, señaló que el retiro de estos sedimentos es una tarea indispensable para prevenir riesgos asociados a tormentas severas. “Históricamente, el material extraído se trasladaba al relleno sanitario El Borbollón, en Las Heras, lo que implicaba un costo logístico significativo, además del riesgo de disposición irregular en sitios no autorizados”, indicó.

playa san agustin 3 Las máquinas trabajan nivelando el terreno de la Playa San Agustín. Gobierno de Mendoza

Con la implementación de este convenio, ese material natural pasó a ser valorizado y reutilizado en el marco de una política pública concreta, que articula la gestión hídrica, la reducción de residuos y el desarrollo urbano. En particular, los sedimentos extraídos del cauce del río seco Papagayos se descargan en el predio donde se proyecta el desarrollo habitacional sobre el terreno conocido como Playa San Agustín.

Cómo se tratan los materiales antes de rellenar el terreno

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidráulica, coordina y ejecuta las tareas de extracción, recolección, acopio, traslado y descarga del material de embanque. Además, garantiza que los sedimentos se encuentren libres de elementos contaminantes o peligrosos y que sean aptos para su utilización conforme a la normativa técnica.

El ministerio también asegura el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad durante el transporte y la disposición final del material, y coordina con la Ciudad de Mendoza y el IPV un cronograma consensuado de trabajo.

Por su parte, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza gestiona los permisos necesarios para el acceso, tránsito y operación de los vehículos involucrados, supervisa la correcta disposición del material y brinda apoyo logístico y técnico para las tareas de relleno y nivelación. Además, integra este insumo al proyecto urbanístico y aporta un camión para el traslado del material desde su punto de generación hasta su disposición en el predio.

El IPV, en tanto, aporta la información técnica y los planos necesarios para definir las áreas de intervención, supervisa la adecuación del terreno según los estándares requeridos para la construcción de viviendas sociales e informa el cronograma de ejecución del proyecto habitacional, a fin de articular los tiempos de obra con la entrega del material.