Chatarra, incendio y futuro barrio: qué pasó con el terreno de la ex Playa San Agustín

Montañas de autos, motos y chatarra fue lo que caracterizó, durante años, al predio de la playa San Agustín . La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 2023, cuando un gran incendio arrasó con buena parte del material secuestrado. El fuego no solo afectó al predio, sino que también provocó daños en viviendas cercanas y reavivó un reclamo histórico de los vecinos por el cierre definitivo del lugar.

Ese cierre finalmente se concretó. Se compactaron los vehículos que estaban secuestrados y se inició un proceso de recuperación urbana que hoy empieza una nueva etapa con un nuevo objetivo.

En ese mismo espacio se desarrolla ahora la primera etapa del proyecto de urbanización del futuro barrio San Agustín . La iniciativa es impulsada por la Ciudad de Mendoza junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Gobierno provincial, con el objetivo de transformar por completo el área.

El predio completo tiene 11 hectáreas y media, pero esta etapa inicial abarca 2 hectáreas y media. Allí se construirán 56 viviendas sociales, que forman parte de un plan más amplio que prevé unas 250 unidades habitacionales en total.

Hasta el momento ya se concretó el montaje del obrador, el cierre perimetral y la limpieza de la superficie vegetal. Además, se avanza con tareas de compactación del suelo, fundamentales en una zona de piedemonte que durante años estuvo ocupada por montículos de motos y autos secuestrados.

Cuándo será habitable el barrio

Construcción barrio en la antigua Playa San Agustín (2) Tras el cierre definitivo del predio, avanzan las tareas de saneamiento y urbanización para dar paso al futuro barrio San Agustín. Ciudad de Mendoza

“Se trata de un desarrollo urbano de vivienda social destinado a los habitantes del conglomerado, que se va a ir haciendo en etapas”, explicó Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat. Detalló que las casas serán unidades básicas de unos 50 metros cuadrados, con espacios de recreación y equipamiento comunitario.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa licitatoria y el jueves 8 de enero se realizó la apertura de los sobres. El IPV está a cargo de la licitación para la preparación del terreno y la construcción de las viviendas, mientras que el municipio ejecuta el movimiento de suelos y toda la infraestructura urbana necesaria.

Construcción barrio en la antigua Playa San Agustín (3) Luego del incendio que afectó a vecinos en 2023, el predio de la ex playa San Agustín inicia una nueva etapa con obras concretas. Ciudad de Mendoza

Las obras incluyen apertura de calles, trazado vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal y de agua potable. También está previsto el alumbrado público y el suministro eléctrico, mediante un convenio con Edemsa, para dejar el barrio en condiciones de ser habitado.

Según lo previsto, a partir de marzo comenzarán los trabajos más intensivos de urbanización. El plazo estimado de obra es de 12 meses, por lo que las primeras viviendas podrían estar terminadas y listas para ser habitadas durante el primer trimestre de 2027.