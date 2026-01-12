Glaciar de escombros, la formación que todos confunden con una montaña y tiene reservas de agua

La cordillera de Los Andes se eleva masjetuosa en Mendoza y es visible desde cualquier punto de la ciudad, pero para la mayoría es casi desconocida en sus formaciones y detalles. MDZ viajó hasta El Paso el Portillo en el límite de Argentina con Chile en Tunuyán para recorrer un glaciar de escombros , la forma representativa de la zona periglacial.

Mendoza. Enero. Los 35ºC de máxima que promete el pronóstico para la ciudad se sienten desde la primera hora. “¿Llevan abrigo?”, insiste uno de los miembros del equipo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cuando nos ve de remera y pantalón corto.

El viaje es conocido hasta El Manzano Histórico. Luego hay que seguir por la ruta 94 donde un gran Cristo en una cruz marca el inicio del periplo. El camino de tierra hasta la zona de El Chorro de la Vieja parece una autopista comparado al resto del camino. El puesto de Gendarmería es la primera parada. Nos preguntan hasta dónde vamos y si es por el día. La frontera con Chile está muy cerca y llegar al país trasandino -caminando, en mula o a caballo- es una excursión que se ha popularizado en el último tiempo. El frío de la montaña se empieza a hacer sentir.

Volvemos a subir a la camioneta y seguimos. Un cartel indica el sendero hasta El Cajón de Arenales, los cerros puntiagudos flanquean la ruta y más allá se ve el conocido bus abandonado. Después de ese punto el camino es solo transitable para vehículos 4x4 a pesar del trabajo de las máquinas de Vialidad Provincial. Los 19 kilómetros que restan de curvas y contracurvas los recorremos en dos horas.

Estamos a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. “Bajen despacio, vean cómo se sienten, no se agachen y levanten la cabeza bruscamente, caminen lento y si les duele la cabeza o tienen náuseas nos avisan”, nos aconsejan según su experiencia después de hacer docenas de expediciones en la cordillera de Los Andes en más de una década.

Nos bajamos de la camioneta y caminamos. Los bastones se vuelven aliados entre las rocas. El clima de montaña nos pega en la cara con viento y agua nieve. Es increíble pensar que bajo nuestros pies una masa de hielo y rocas se mueve lentamente durante el cambio de estación y es una de las reservas de agua de Mendoza.

Qué es un glaciar de escombros

A simple vista y para el ojo inexperto, un glaciar de escombros parece un cúmulo de rocas, la ladera de un cerro o parte más de la montaña. Sin embargo tiene ciertas características que lo hacen único y valioso: tiene reservas de agua en su interior y regula el caudal de los cauces.

“Un glaciar de escombros es una forma representativa del ambiente periglacial. Es un cuerpo de hielo que tiene características particulares porque no vemos el hielo expuesto”, explicó a MDZ, Laura Zalazar, coordinadora del Inventario de glaciares del Ianigla.

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (21) MDZ caminó sobre el glaciar de escombros en el Paso El Portillo. Marcos Garcia / MDZ

“Vemos una forma en la montaña que nos indica que ahí dentro hay hielo y en general tiene una superficie rocosa, con ondulaciones, difícil de transitar y que al terminar presenta una pendiente muy abrupta y también en los laterales”, agrega para describir un glaciar de escombros.

Además, aclaró que tienen un corazón de hielo mezclado con detritos en el interior. “Solamente es posible llegar a ese hielo a través de métodos especiales y es por eso que para el común de la gente pasan desapercibidos los glaciares de escombros en la montaña”, indicó el especialista.

Por qué es importante el glaciar de escombros

“Los glaciares de escombros cumplen dos funciones. Son reservas de agua porque a su interior el hielo que está congelado actúa como reserva hacia el futuro y como están dentro del ambiente periglacial -que es una zona que se congela y se descongela anualmente- el agua que se descongela cede gradualmente al sistema de ríos y arroyos. Entonces tienen esa doble función como reserva y también como proveedor de recursos hídricos”, explicó Zalazar.

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (20) La superficie rocosa es una de las características del glaciar de escombros. Marcos Garcia / MDZ

Los glaciares de escombros se mueven lentamente

A diferencia de los glaciares descubiertos -por ejemplo, el glaciar Perito Moreno- que se mueven metros en un año, los glaciares de escombros se mueven solo algunos centímetros en doce meses.

“En general, los glaciares de escombros se mueven más lento que un glaciar descubierto. Pero eso depende también del tipo de glaciar. En algunos casos, si el glaciar se desestabiliza, adquiere mayor velocidad, pero usualmente es un movimiento lento el que se registra en los glaciares de escombros”, cerró Zalazar.

Las fotos

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (5) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (6) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (7) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (8) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (9) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (10) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (11) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (12) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (13) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (14) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (15) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (16) Marcos Garcia / MDZ

Glaciar de escombros. área periglaciar El Portillo Argentino Tunuyán Mendoza (17) Marcos Garcia / MDZ