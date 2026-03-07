¿Qué vida me ofrecés? Es la pregunta de Kuitka. La obra responde
Domingo de marzo y llega "Arte que motiva", la columna que hoy nos presenta a Guillermo Kuitka, un artista y su obra, con el particular estilo de Juan Barros.
“Siempre quería pintar y quería mostrar…” Mostrarse es un nivel de exigencia. Su obra es tan autobiográfica, tan íntima, tal como uno es lo que es…: La sensatez es narración. Guillermo Kuitka acercándose a Guillermo Kuitka. El factor K: Mapas, planos, escenarios teatrales, camas, colchones, las mesas circulares con cicatrices de taller y tantas más esencialidades del espacio revelan en sus obras un acercamiento a sí mismo.
Pero no frente a un espejo…
Su mirada es el espejo en el que se pueden ver todas sus obras.
Es el arte virgen de un mirador hacia adentro.
Y el artista casual…
Y el “Sin título” de tanto…
Tantos “principitos” nos interpelan en sus obras. La figura humana sin boceto.
Él está en todas partes sin dejar de estar en su taller. Y no deja de estar en Buenos Aires…
¡Aquí es su siempre!
“Buenos Aires, la ciudad en la que nací y en la que vivo”
“Algo de Buenos Aires está muy impregnado en todo mi trabajo”
Testimonia la libertad que causa el arte:
Una obra abierta a la interpretación
Sin forzar la mirada…
Lo circular de su creación:
“Una gran intensidad de trabajo y de identificación con el trabajo”.
Una mirada de final abierto.
Incluye incluyéndose:
“La beca Kuitka es estar del lado del artista y acompañar”
“La relación con los artistas que trabajamos en la beca fue una relación de pares”.
Su color itinerante adviene en la vigencia del espacio
Es el conceptual lleno que ofrendó a la capilla del museo Picasso.
Y un lugar ya no sacro él lo convirtió en presencial:
El vacío que deja en el sagrario anhela restaurar la fe y la falta de fe.
Una vez más así es el acento de la narrativa en su obra.
“Yo no trabajo con bocetos”
Y su vida tampoco la trabajó así…
Una retrospectiva sería un anticipo.
¡Muy K!
* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.