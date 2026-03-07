Presenta:

¿Qué vida me ofrecés? Es la pregunta de Kuitka. La obra responde

Domingo de marzo y llega "Arte que motiva", la columna que hoy nos presenta a Guillermo Kuitka, un artista y su obra, con el particular estilo de Juan Barros.

Juan Barros

Guillermo Kuitka, un gran artista.

Ilustración de Lisandro Ruiz.

“Siempre quería pintar y quería mostrar…” Mostrarse es un nivel de exigencia. Su obra es tan autobiográfica, tan íntima, tal como uno es lo que es…: La sensatez es narración. Guillermo Kuitka acercándose a Guillermo Kuitka. El factor K: Mapas, planos, escenarios teatrales, camas, colchones, las mesas circulares con cicatrices de taller y tantas más esencialidades del espacio revelan en sus obras un acercamiento a sí mismo.

Pero no frente a un espejo…

Su mirada es el espejo en el que se pueden ver todas sus obras.

Es el arte virgen de un mirador hacia adentro.

Y el artista casual…

Y el “Sin título” de tanto…

Tantos “principitos” nos interpelan en sus obras. La figura humana sin boceto.

Él está en todas partes sin dejar de estar en su taller. Y no deja de estar en Buenos Aires…

¡Aquí es su siempre!

“Buenos Aires, la ciudad en la que nací y en la que vivo”

“Algo de Buenos Aires está muy impregnado en todo mi trabajo”

Testimonia la libertad que causa el arte:

Una obra abierta a la interpretación

Sin forzar la mirada…

Lo circular de su creación:

“Una gran intensidad de trabajo y de identificación con el trabajo”.

Una mirada de final abierto.

Incluye incluyéndose:

“La beca Kuitka es estar del lado del artista y acompañar”

“La relación con los artistas que trabajamos en la beca fue una relación de pares”.

Su color itinerante adviene en la vigencia del espacio

Es el conceptual lleno que ofrendó a la capilla del museo Picasso.

Y un lugar ya no sacro él lo convirtió en presencial:

El vacío que deja en el sagrario anhela restaurar la fe y la falta de fe.

Una vez más así es el acento de la narrativa en su obra.

“Yo no trabajo con bocetos”

Y su vida tampoco la trabajó así…

Una retrospectiva sería un anticipo.

¡Muy K!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.

