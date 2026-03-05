Del quirófano al teatro: así es "Un niño verde", la emotiva obra basada en una historia real que vuelve a escena
Escrita por Martín Lerner, la obra Un Niño Verde regresa al teatro Timbre 4 con su segunda temporada. Conocé los detalles y cómo conseguir entradas.
Un Niño Verde regresa a la cartelera teatral porteña con una segunda temporada y una premisa tan íntima como contundente. La obra, escrita por Martín Lerner, parte de un hecho real: el autor recibió un trasplante de hígado cuando tenía apenas un año y medio.
A partir de esa experiencia, la pieza reconstruye, con un relato en primera persona, una memoria que no es solo individual. Se vuelve un relato compartido, con el cuerpo en escena y una pregunta abierta sobre cómo se atraviesa la fragilidad cuando la vida depende de una espera.
La narración se sostiene desde la voz del propio protagonista, que repasa la antesala del trasplante, el momento crítico y lo que vino después. La acción transcurre en la Argentina de los años 90’, y ese marco no aparece como decoración. Se filtra en la historia a través del clima social, la política, las tensiones del sistema y el rol del Estado frente a situaciones extremas. La militancia y el modo en que la familia enfrenta la incertidumbre funcionan como motor emocional y también como eje de reflexión.
Aunque nace de una vivencia concreta, la obra amplía el foco. Pone sobre la mesa otros casos, desenlaces distintos y un mapa de contrastes que incomoda. Aparecen la diferencia de clase, el abuso de poder y la empatía como moneda escasa o valiosa, según el contexto. Lo que se ve en escena es la desesperación que se instala cuando está en juego la salud propia o la de alguien querido. Y, al mismo tiempo, la necesidad de instituciones que sostengan, acompañen y garanticen derechos.
En este reestreno, la propuesta elige una estética moderna y performática. Combina teatro documental con material audiovisual de archivo, mapping y música en vivo, en un cruce que potencia lo emocional sin subrayarlo. Uno de sus rasgos más singulares es la presencia permanente del elenco: nueve intérpretes se mantienen en escena durante toda la función y van alternando roles según lo requiere la narración.
Dónde y cuándo ver "Un niño verde"
Un Niño Verde se presenta en Teatro Timbre 4 (México 3554, CABA) desde el 1° de marzo, todos los domingos a las 20:45 horas.
Es apta para todo público y apuesta por una poética profundamente argentina, capaz de conmover e invitar a pensarnos como sociedad.
Cómo conseguir las entradas para ver "Un niño verde"
Las entradas se consiguen a través de Alternativa teatral, donde están disponibles distintas opciones y una promoción por compra grupal.
Ficha técnica
- Dramaturgia: Martín Lerner
- Dirección y puesta en escena: Lucila Garay
- Actúan: Agustina De la Fuente, Ailen Schnabel, Caterina Tambucci, Federico Bethencourt, Juan Salas, Manuel Armengol, Manuela Begino, Martín Lerner y Milagros Cicculli
- Música original: Alejandro Eze Cohen
- Diseño sonoro: Alejandro Eze Cohen y Lucila Garay
- Diseño audiovisual: Alejandro Eze Cohen, Martín Lerner y Lucila Garay
- Música y mapping en vivo: Alejandro Eze Cohen
- Asistente de dirección: Laura Pérez Recalde
- Escenografía y vestuario: Tati Manzelli
- Coreografías: Agustina De la Fuente
- Diseño de luces: Alejandro Galerti
- Redes y realización de contenido: Julia Gel
- Producción: Ojalá Gilda