Del quirófano al teatro: así es "Un niño verde", la emotiva obra basada en una historia real que vuelve a escena

Escrita por Martín Lerner, la obra Un Niño Verde regresa al teatro Timbre 4 con su segunda temporada. Conocé los detalles y cómo conseguir entradas.

Martín Lerner es el autor y protagonista de la obra Un Niño Verde.

Un Niño Verde regresa a la cartelera teatral porteña con una segunda temporada y una premisa tan íntima como contundente. La obra, escrita por Martín Lerner, parte de un hecho real: el autor recibió un trasplante de hígado cuando tenía apenas un año y medio.

A partir de esa experiencia, la pieza reconstruye, con un relato en primera persona, una memoria que no es solo individual. Se vuelve un relato compartido, con el cuerpo en escena y una pregunta abierta sobre cómo se atraviesa la fragilidad cuando la vida depende de una espera.

La narración se sostiene desde la voz del propio protagonista, que repasa la antesala del trasplante, el momento crítico y lo que vino después. La acción transcurre en la Argentina de los años 90’, y ese marco no aparece como decoración. Se filtra en la historia a través del clima social, la política, las tensiones del sistema y el rol del Estado frente a situaciones extremas. La militancia y el modo en que la familia enfrenta la incertidumbre funcionan como motor emocional y también como eje de reflexión.

La obra de teatro Un Niño Verde llega al teatro Timbre 4, Martín Lerner La obra está basada en la experiencia personal del autor, quien recibió un trasplante de hígado cuando tenía apenas un año y medio. Gentileza Aunque nace de una vivencia concreta, la obra amplía el foco. Pone sobre la mesa otros casos, desenlaces distintos y un mapa de contrastes que incomoda. Aparecen la diferencia de clase, el abuso de poder y la empatía como moneda escasa o valiosa, según el contexto. Lo que se ve en escena es la desesperación que se instala cuando está en juego la salud propia o la de alguien querido. Y, al mismo tiempo, la necesidad de instituciones que sostengan, acompañen y garanticen derechos.