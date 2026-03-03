Redescubren una obra de Rembrandt que llevaba 65 años perdida: "Un giro innovador a la historia bíblica"

Una pintura de Rembrandt , perdida hace mucho tiempo, fue redescubierta y autenticada por expertos, tras décadas de paradero desconocido.

La Visión de Zacarías en el Templo, de Rembrandt, de 1633, fue excluida de la lista de obras del maestro holandés en 1960 y desapareció tras ser vendida a un coleccionista privado al año siguiente.

Sin embargo, resurgió cuando sus propietarios la presentaron para su análisis en el Rijksmuseum de Ámsterdam, donde se llevó a cabo un examen durante dos años.

"Cuando la vi en nuestro estudio tras su restauración, me impresionó de inmediato su increíble poder", declaró Taco Dibbits, director del Rijksmuseum.

El Rijksmuseum recibe muchos correos electrónicos de personas que solicitan información sobre cuadros que han heredado o comprado, comentó Dibbits. En este caso, sabían que podría ser algo especial.

"Nos llegó por correo electrónico y uno de nuestros conservadores pensó: 'Esta es una imagen realmente interesante; conocemos la obra desde hace más de 100 años, pero nunca la hemos visto'".

El museo confirmó la autenticidad tras estudiar las pinturas del lienzo, que coinciden con las utilizadas por Rembrandt durante ese período, así como la técnica pictórica y la construcción de capas, que también son comparables con sus otras obras tempranas.

"Le dedicó su alma"

La firma es original y el panel de madera data del período correcto, afirmaron los investigadores.

"El análisis de los materiales, las similitudes estilísticas y temáticas, las alteraciones realizadas por Rembrandt y la calidad general de la pintura respaldan la conclusión de que esta pintura es una obra genuina", declaró el museo.

La pintura posee todas las características de Rembrandt en la cima de su carrera, afirmó Dibbits.

"Es de altísima calidad. A veces, con los retratos de Rembrandt, uno siente que producía en abundancia, pero con esta pintura realmente se siente que le dedicó su alma".

El museo exhibirá la pintura al público a partir del 4 de marzo.

Rijksmuseum

Rembrandt tenía 27 años cuando creó esta pintura, que representa la escena bíblica en la que el arcángel Gabriel le anuncia al sumo sacerdote Zacarías que, a pesar de su edad, él y su esposa tendrán un hijo, Juan Bautista.

El museo afirmó que Rembrandt le dio un giro innovador a la historia bíblica. En lugar de representar al arcángel Gabriel visiblemente, solo sugirió su presencia. Con ello, se apartó de las tradiciones visuales establecidas e introdujo una nueva forma de representar este tema.

Rembrandt eligió deliberadamente el momento decisivo, justo antes de que Gabriel revele su verdadera identidad.

Es una de las pocas pinturas históricas que Rembrandt creó durante este período. En esa época se dedicaba principalmente a los retratos, que eran muy lucrativos.

BBC

