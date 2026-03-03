Guerra en Irán: la OIEA informa que aún no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación

El director general del OIEA , Rafael Grossi , aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán , ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.

No hay "indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares, incluida la central de Bushehr, el reactor de investigación de Irán u otras instalaciones del ciclo del combustible nuclear, hayan resultado dañadas o haya sido alcanzadas ", dijo el diplomático argentino al inicio de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

En todo caso, reconoció que el OIEA está tratando de contactar con las autoridades reguladoras nucleares iraníes, "sin que hasta el momento haya habido respuesta".

"Esperamos que este canal indispensable de comunicación pueda restablecerse lo antes posible", dijo Grossi al subrayar que "la situación actual es muy preocupante".

"No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves, incluida la necesidad de evacuar zonas tan grandes o mayores que las de grandes ciudades", agregó el director general del OIEA.

Grossi explicó ante los delegados de los países miembros del organismo que el 'Centro de Incidentes y Emergencias' (IEC) del OIEA está en funcionamiento.

Rafale Grossi, jefe de la OIEA. Foto: Efe. Rafael Grossi, jefe de la OIEA, preocupado por la seguridad nuclear del planeta, en particlar, de Irán. Foto: Efe. EFE

El argentino llama a bajar la violencia

Por otra parte, el director general expresó su "frustración" por el fracaso de las negociaciones e hizo un "llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada".

"El uso de la fuerza ha estado presente en las relaciones internacionales desde tiempos inmemoriales. Esta es una realidad. Pero siempre es la opción menos deseable", dijo Rafael Grossi.

Asimismo, recordó la dimensión regional de la crisis, con varios países con importantes programas nucleares afectados por las hostilidades, como los Emiratos Árabes Unidos, atacados por Irán y que dispone de cuatro reactores nucleares en operación.

Diplomacia nuclear

"Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudí también han sido atacados. Todos utilizan aplicaciones nucleares de una u otra índole. Por eso, instamos a la máxima contención en todas las operaciones militares", destacó Grossi.

Eso sí, el titular del OIEA agregó, "para lograr la garantía a largo plazo de que Irán no adquirirá armas nucleares y para mantener la eficacia continua del régimen mundial de no proliferación, debemos volver a la diplomacia y a las negociaciones".

"La diplomacia es difícil, pero nunca es imposible. La diplomacia nuclear es aún más difícil, pero nunca es imposible. Solo es cuestión de cuándo volveremos a reunirnos en esa mesa diplomática; simplemente debemos hacerlo lo antes posible", concluyó Grossi, según el texto de su intervención distribuido por el OIEA. Efe