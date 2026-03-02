Día 3 en Medio Oriente: cierre del Estrecho de Ormuz, escalada nuclear y amenazas de Donald Trump

La jornada comenzó justamente con nuevas ofensivas iraníes contra países del Golfo. Entre los episodios más llamativos se produjo el insólito hecho de que las fuerzas de Kuwait derribaran por accidente tres aviones estadounidenses.

En un día atravesado por advertencias sobre una posible ampliación del conflicto, el presidente de Francia se refirió a la posibilidad de que Rusia y China se alineen con Irán. “Nuestros rivales han avanzado y el mundo se ha vuelto un lugar más difícil”, afirmó. En ese marco, habló del peso de ambas potencias: “Rusia tiene armas nucleares y China ha avanzado con más armas que cualquier otro país”, y agregó: “No son amenazas aisladas, hay vínculos entre ellos”.

Además, sostuvo que “en Europa tenemos que contar con capacidades específicas para contrarrestar ataques profundos”. En esa línea, detalló que “los nuevos tiempos exigen un endurecimiento de la doctrina nuclear francesa” e indicó: “He ordenado que aumentemos el número de cabezas nucleares en nuestro arsenal”.

Por su parte, Donald Trump también se pronunció en este tercer día de conflicto. El presidente de Estados Unidos, uno de los países que comandó la ofensiva en Irán, advirtió que la operación no se limitará a unos pocos días y que podría extenderse por más tiempo del previsto.

Según explicó, el plan contempla cuatro pasos: primero, destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán; luego, “aniquilar” su Armada; en tercer lugar, impedir que “el principal patrocinador mundial del terrorismo pueda tener un arma nuclear”; y finalmente, apuntar a limitar la proyección política y militar iraní más allá de sus fronteras.

Las amenazas de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz

El punto más crítico se encuentra acá: en el cierre del estrecho de Ormuz. El motivo es claro: 17 millones de barriles de petróleo diarios. Casi el 30% de la circulación del petróleo global se encuentra allí, además de que es la única salida marítima de los países del Golfo.

Los países con costa en el Golfo Pérsico y que, por lo tanto, dependen del estrecho para comercializar, son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Catar, Kuwait e Irak.

En este marco, el crudo experimentó el mayor salto de los últimos cuatro años luego de que el tránsito de buques petroleros quedara casi paralizado en el estrecho de Ormuz y una de las principales refinerías de Arabia Saudita interrumpiera su actividad. La intensificación del conflicto en Medio Oriente encendió las alarmas sobre la continuidad del abastecimiento en una de las zonas estratégicas para la producción mundial de energía.