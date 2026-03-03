Sucesión y guerra: el nuevo tablero político en Irán

El analista internacional Alejandro Laurnagaray se refirió en MDZ Radio a la nueva fase del conflicto en Medio Oriente tras la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el marco de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Estamos en una guerra que es la continuidad tanto del conflicto en Gaza como la guerra de los 12 días del año pasado, y ahora una nueva etapa de escalada en este conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel versus Irán”, afirmó. Según explicó, se trata de una estrategia de “cambio de régimen” que “está desde 1979” y que pasó de una “estrategia indirecta de guerra híbrida, sanciones, ataques cibernéticos” a “una estrategia directa que ya es de confrontación militar, de bombardeos”.

Sostuvo que Washington y Tel Aviv "están decididos a intentar un cambio de régimen en Irán para volver a tener un actor afín a los intereses de los Estados Unidos, como fue antes de 1979". En ese marco, vinculó la ofensiva con la disputa geopolítica global: "Irán forma parte del bloque euroasiático que encabezan China y Rusia" y la región sigue siendo "muy importante por recursos naturales".

El escenario interno tras la muerte de Jamenei Sobre el impacto institucional de la muerte del líder supremo, indicó que “Irán tiene sus resortes institucionales” y advirtió que “ni todo es como dice Estados Unidos, ni todo es como dice Irán”. Detalló que existe “un consejo de guardianes y una asamblea de expertos, que son los que eligen al líder”, y que la Constitución prevé que ante una ausencia “primero se arma un ente tripartito, con el presidente de la nación, el líder de la Corte Suprema y uno de esos clérigos”.

“Irán inicia un proceso para nombrar un nuevo líder”, remarcó, y puso en duda la posibilidad de una imposición externa: “No podés imponerlo”. A su vez, señaló que el país viene “siendo debilitado” por sanciones y crisis económicas, aunque subrayó que no se trata de un escenario “blanco-negro”.