La esposa del otro argentino detenido en Venezuela pidió su liberación tras el regreso de Gallo

Virginia, esposa de Germán Giuliani, dijo que su marido sigue preso en Yare II y mantiene la esperanza tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

Virginia, la esposa del abogado argentino Germán Giuliani —que permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025— habló con medios argentinos sobre la situación de su pareja y expresó su esperanza luego de la reciente libertad del gendarme Nahuel Gallo y su regreso al país tras más de 400 días de detención en Caracas.

La mujer contó que Giuliani se siente alentado por la liberación de Gallo y que conserva expectativas de poder recuperar su libertad, pese a que continúa recluido en el penal de máxima seguridad Yare II, en Venezuela.

Virginia señaló que mantienen “constante contacto” con funcionarios de la Cancillería argentina y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes, dijo, “no los dejaron solos”. Sin embargo, lamentó que no hayan recibido comunicación alguna de parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pese a que esa entidad tuvo un rol clave en las gestiones que permitieron la excarcelación de Gallo.

El motivo por el que Germán Giuliani viajó a Venezuela Según explicó, Giuliani viajó a Venezuela el 5 de abril pasado por motivos laborales y entre el 21 y 23 de mayo fue detenido. Inicialmente estuvo en una sede policial en Caracas y luego pasó alrededor de siete meses en una celda reducida con otros presos políticos, sin acceso regular al exterior.

El 21 de diciembre último, fue trasladado a Yare II, donde recién el mes pasado su familia pudo tener el primer contacto telefónico con él tras 26 días de total incomunicación, detalló Virginia.