Una joven se grabó ensangrentada tras apuñalar a su novio: "¡Voy a la cárcel, feliz!

Una joven fue detenida tras apuñalar a su novio en Brasil, grabarse ensangrentada y luego quedar libre al declarar que sufría violencia de género.

En redes sociales comenzó a circular el video censurado de la joven ensangrentada mostrando un cuchillo.

Una mujer de 21 años fue detenida tras confesar que había intentado asesinar a su novio y grabarse caminando por la calle con el cuerpo ensangrentado, mientras mostraba un cuchillo, en la localidad de Benedito Bentes, en Brasil. Sin embargo, luego de declarar, la joven, identificada como Bia Correia, fue liberada tras asegurar que era víctima de violencia de género.

El hecho ocurrió durante la madrugada, después de que la Policía Militar de Alagoas recibiera un alerta. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima inconsciente y gravemente herida, con varios cortes de arma blanca en distintas partes del cuerpo. El joven fue trasladado a un hospital, donde permanece internado.

El video de la joven tras apuñalar a su novio Mujer asesinó a su novio en Brasil X La acusada, identificada como Bia Correia, aseguró ante las autoridades que había sido agredida por su pareja en reiteradas ocasiones. En el video censurado que comenzó a circular en redes sociales, se la ve cubierta de sangre y mostrando el cuchillo que habría utilizado para atacar a su novio.

En las imágenes, se la escucha decir: "Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar, ¡voy a la cárcel, feliz!".

Según su declaración, el cuchillo que exhibe en el video es el mismo que habría utilizado durante el ataque. Además, reiteró que era víctima de violencia de género.