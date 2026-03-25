La otra ruta clave que Irán amenaza con cerrar y que podría agravar la crisis del petróleo

En medio de la escalada con Estados Unidos , Irán advirtió que podría ampliar el conflicto hacia uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta si se concreta una eventual ofensiva terrestre contra su territorio. La advertencia apunta a un estrecho estratégico que conecta rutas vitales del comercio internacional.

Autoridades militares iraníes señalaron que el estrecho de Bab el-Mandeb —un punto clave para el tránsito hacia el canal de Suez— podría convertirse en un nuevo foco de tensión. “Figura entre los pasos marítimos más estratégicos del mundo, e Irán posee tanto la voluntad como la capacidad de generar una amenaza”, indicó una fuente castrense citada por la agencia Tasnim.

Se trata de una vía crítica para el comercio global, ya que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y separa África de la península arábiga. Además, su proximidad con Yemen —donde operan los rebeldes hutíes aliados de Teherán— refuerza su valor geopolítico.

Desde Teherán endurecieron el tono frente a la posibilidad de una intervención militar estadounidense. Según la misma fuente, cualquier intento de incursión terrestre o presión naval en zonas como el golfo Pérsico o el mar de Omán podría desencadenar una respuesta ampliada.

“Si el enemigo intenta una acción terrestre en las islas iraníes o en cualquier otro lugar de nuestro territorio, o si busca perjudicar a Irán con maniobras navales, abriremos otros frentes como una ‘sorpresa’”, advirtieron.

El factor energético: Isla de Kharg y Estrecho de Ormuz

En paralelo, medios estadounidenses deslizaron la posibilidad de que Washington busque controlar la isla de Kharg, el principal nodo de exportación petrolera iraní, desde donde sale cerca del 90% del crudo del país.

El objetivo sería presionar a Irán en torno al estrecho de Ormuz, otro punto neurálgico por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier alteración en esa ruta tiene impacto inmediato en los mercados energéticos.

Riesgo de crisis global

El eventual bloqueo o interrupción del tránsito en Ormuz ya generó subas en los precios internacionales del petróleo y reavivó temores de una crisis energética a escala global. En ese contexto, la amenaza de extender el conflicto a Bab el-Mandeb suma un nuevo factor de inestabilidad en una región clave para el abastecimiento mundial.