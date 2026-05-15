Ante el rechazo del acuerdo de paz Trump apura la situación y amenaza a Irán: "Mi paciencia no durar mucho"

La estabilidad del comercio energético mundial se encuentra en un punto crítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , endureció su postura frente a la crisis en Oriente Próximo tras su reciente cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping . En un escenario de máxima tensión por el control del Estrecho de Ormuz , las negociaciones de paz parecen haber entrado en un peligroso punto muerto.

Durante una entrevista concedida al programa Hannity de Fox News tras su paso por China, Trump fue tajante respecto a la demora en alcanzar un pacto con Teherán. “No voy a ser mucho más paciente. Deberían llegar a un acuerdo”, declaró el mandatario, vinculando la urgencia a los recientes incidentes marítimos frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos atribuidos a fuerzas iraníes.

Pese a las diferencias comerciales, la Casa Blanca informó que Estados Unidos y China coinciden en un punto vital: la necesidad de mantener abierto el Estrecho de Ormuz. Este paso es el corredor más importante para el petróleo mundial y su restricción de facto por parte de Irán —en respuesta a ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero— ha puesto en alerta a los mercados internacionales.

Desde Nueva Delhi, donde participa en la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS , el canciller iraní Abbas Araqchi respondió a las presiones norteamericanas. El funcionario afirmó que su país "no confía" en la administración Trump debido a los "mensajes contradictorios" recibidos.

“Solo estamos interesados en negociar si Washington actúa con seriedad. Las dudas sobre las verdaderas intenciones de los estadounidenses han frenado el avance”, justificó Araqchi.

A pesar de calificar la situación en Ormuz como “muy complicada”, el ministro aseguró que Irán está intentando mantener el alto el fuego para otorgar una última oportunidad a la diplomacia.

El rol de China: "La puerta del diálogo no debe cerrarse"

Pekín, principal socio comercial de muchas de las partes involucradas, ha tomado un rol de mediador cauteloso. Tras la reunión Trump-Xi, la Cancillería china emitió un comunicado instando a reabrir el Estrecho de Ormuz "cuanto antes".

Para el gobierno de Xi Jinping, la prioridad es consolidar la tendencia de distensión y evitar que el conflicto escale a una guerra abierta. “Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar”, señalaron desde Pekín, subrayando que una solución política es el único camino que beneficia tanto a la seguridad energética de China como a la estabilidad de las economías de EE. UU. e Irán.