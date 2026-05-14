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Cumbre entre China y Estados Unidos.
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Xi Jinping y Trump, cara a cara: China y EE.UU. "deben ser socios y no rivales"

Los presidentes de China y Estados Unidos mantuvieron una reunión marcada por la tregua comercial, las tensiones tecnológicas y la situación internacional.

MDZ Mundo

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias", al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi indicó asimismo que ambos países "deben ser socios y no rivales" en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales.

En tanto, Donald Trump respondió a estas declaraciones del mandatario chino sosteniendo que: "cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto"

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Durante el encuentro, ambos líderes analizaron una agenda atravesada por la tregua comercial entre las dos principales economías del mundo, las disputas tecnológicas, la situación en Taiwán y el conflicto en Irán. Trump participó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por una delegación de empresarios estadounidenses, entre ellos Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook.

Xi Jinping Donald Trump
Xi Jinping y Donald Trump encabezaron en Pekín una reunión clave para la relación entre las dos principales economías del mundo.

Xi Jinping y Donald Trump encabezaron en Pekín una reunión clave para la relación entre las dos principales economías del mundo.

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Cumbre entre Trump y Xi Jinping

El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, al inicio de su cumbre en Pekín, que ambos países van a "tener un fantástico futuro juntos" y reconoció: "cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto" de manera "muy rápida".

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Comenzó la cumbre en Pekín

"Los intereses comunes de China y EEUU superan sus diferencias", dice Xi a Trump en Pekín

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