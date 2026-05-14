Xi Jinping y Trump, cara a cara: China y EE.UU. "deben ser socios y no rivales"

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias", al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi indicó asimismo que ambos países "deben ser socios y no rivales" en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales.

En tanto, Donald Trump respondió a estas declaraciones del mandatario chino sosteniendo que: "cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2054750125973540911&partner=&hide_thread=false President Trump Participates in a Bilateral Meeting with the President of China https://t.co/NfKhkpV9Ma — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Durante el encuentro, ambos líderes analizaron una agenda atravesada por la tregua comercial entre las dos principales economías del mundo, las disputas tecnológicas, la situación en Taiwán y el conflicto en Irán. Trump participó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por una delegación de empresarios estadounidenses, entre ellos Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook.