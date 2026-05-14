Xi Jinping y Trump, cara a cara: China y EE.UU. "deben ser socios y no rivales"
Los presidentes de China y Estados Unidos mantuvieron una reunión marcada por la tregua comercial, las tensiones tecnológicas y la situación internacional.
Los presidentes de China y Estados Unidos mantuvieron una reunión marcada por la tregua comercial, las tensiones tecnológicas y la situación internacional.
El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias", al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.
Xi indicó asimismo que ambos países "deben ser socios y no rivales" en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales.
En tanto, Donald Trump respondió a estas declaraciones del mandatario chino sosteniendo que: "cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto"
Durante el encuentro, ambos líderes analizaron una agenda atravesada por la tregua comercial entre las dos principales economías del mundo, las disputas tecnológicas, la situación en Taiwán y el conflicto en Irán. Trump participó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por una delegación de empresarios estadounidenses, entre ellos Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook.