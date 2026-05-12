Xi Jinping recibe a Donald Trump y Taiwán teme perder el apoyo de Estados Unidos

Taiwán será uno de los temas clave en la cumbre de esta semana entre el presidente de China , Xi Jinping , y su par estadounidense, Donald Trump , en la que Pekín podría presionar a Washington para modificar su postura oficial respecto a la isla o limitar el suministro de armas a Taipéi.

El mandatario de Estados Unidos , que llegará al gigante asiático este miércoles, ya avanzó que debatirá durante su visita la venta de material bélico a Taiwán, actualmente una democracia y .gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

" Voy a tener esa discusión con el presidente Xi . Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión", manifestó Trump el lunes desde el Despacho Oval.

En este contexto, marcado además por las dificultades de EE. UU. para poner fin al conflicto con Irán, Xi podría aprovechar la ocasión para tratar de arrancar concesiones adicionales de Washington, como un cambio en la retórica oficial estadounidense sobre Taiwán, asegura William Yang, analista sénior para el Noreste de Asia en Crisis Group.

"Xi podría apelar al deseo de Trump de evitar un conflicto directo con China y decirle al presidente estadounidense que la única forma de minimizar los riesgos de que Washington y Pekín entren en guerra es que Trump declare públicamente su oposición a la independencia de Taiwán", augura el experto en declaraciones a EFE.

¿Fin a décadas de apoyo militar?

Después de romper relaciones diplomáticas con Taipéi para establecerlas con Pekín, EE.UU. preservó sus vínculos con la isla mediante la Ley de Relaciones con Taiwán, que contempla el suministro de los medios necesarios para su autodefensa, y las llamadas "seis garantías", un conjunto de compromisos que incluyen no consultar con China las decisiones estadounidenses sobre la venta de armamento defensivo a Taipéi.

Taiwán Ejército tropas soldado Taiwán viene recibiendo armamentos muy modernos de parte de Estados Unidos. Foto: Efe. Ante la presión de China, Taiwán recibe armas muy modernas de parte de Estados Unidos. Foto Efe EFE

Si bien no ha sido tan explícito como su predecesor, Joe Biden, a la hora de expresar su respaldo a la isla, Trump ha mostrado pocos reparos en aprobar importantes ventas de armas a Taiwán, como fue la autorización, el pasado diciembre, de un paquete valorado en 11.100 millones de dólares, el mayor adquirido por Taipéi hasta la fecha.

El envío de armamento quedó fuera de la última cumbre presencial entre ambos líderes, celebrada el pasado octubre en Corea del Sur, pero Xi volvió a plantear la cuestión en una conversación telefónica con Trump en febrero, en la que instó al presidente estadounidense a "manejar con prudencia" la transferencia de armas.

Tras esa charla, la Administración Trump dejó en suspenso otra importante venta de armamento a la isla para evitar tensiones con Pekín antes de la cumbre, según el Wall Street Journal, aunque la semana pasada el Parlamento taiwanés aprobó un presupuesto especial de Defensa con una partida de unos 12.700 millones de dólares para financiar próximas adquisiciones de equipo estadounidense.

Una postura oficial llena de matices

El otro punto relevante de la reunión será la política de EE. UU. hacia Taiwán, una cuestión en la que cada matiz importa: la postura oficial de Washington es que se opone a "cambios unilaterales" del statu quo y que cualquier diferencia entre ambas partes debe resolverse de forma pacífica y sin coerción.

Cualquier cambio en ese vocabulario -ya sea expresando "oposición" a la independencia de Taiwán, respaldo a la "reunificación" o un mayor alineamiento con la posición china sobre el estatus de la isla- podría interpretarse como un gesto hacia Pekín y comprometer la respuesta estadounidense ante un eventual conflicto.

La semana pasada, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, trató de rebajar las expectativas de China en este ámbito, al subrayar que ambas potencias están interesadas en que no se produzca "ningún acontecimiento desestabilizador" en esa parte del mundo.

Pekín usará a Donald Trump

En opinión de Michael Cunningham, investigador sénior del Centro Stimson, no hay nada que China pueda o quiera ofrecer ahora mismo a Estados Unidos que resulte lo "suficientemente significativo" desde un punto de vista estratégico como para convencer a Washington de introducir un "gran cambio" en su política hacia Taiwán.

Con todo, el analista sí ve posible que se produzcan cambios retóricos "pequeños pero significativos" respecto a la posición histórica de EE. UU. y cree que, si eso ocurre, la Casa Blanca intentará defender que su postura permanece "inalterada", en línea con lo expresado por numerosos funcionarios estadounidenses en los últimos meses.

"Sin embargo, Pekín utilizará cualquier declaración de Trump que considere beneficiosa para sus intereses como un precedente que intentará exigir posteriormente a otros líderes mundiales y futuros presidentes estadounidenses (...). Creo que Trump será consciente de ello y tratará de evitar cometer ese tipo de errores", prevé el experto. Efe