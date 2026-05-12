Alemania busca flexibilizar la jornada laboral y abre una fuerte polémica: cuál es la principal idea

Alemania abrió un debate laboral de alto impacto. El Gobierno alemán planea avanzar con una reforma que podría modificar una de las reglas más tradicionales del trabajo en el país: el límite general de ocho horas diarias. La propuesta no apunta a aumentar la cantidad total de horas trabajadas, sino a cambiar la forma en que esas horas se distribuyen durante la semana.

La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, espera tener listo en junio un proyecto de ley para llevar esta discusión al Parlamento. La iniciativa formaba parte del acuerdo de coalición entre conservadores y socialdemócratas, pero ahora empieza a tomar forma concreta en medio de la presión de sectores empresarios y del rechazo de los sindicatos.

La legislación actual en Alemania establece que, como regla general, la jornada laboral no puede superar las ocho horas diarias. En casos puntuales, ese límite puede extenderse hasta diez horas, siempre que el promedio se mantenga en ocho horas diarias dentro de un período determinado.

El cambio que analiza el Gobierno consiste en dejar de mirar el tope diario y pasar a un esquema semanal. En la práctica, un empleado podría trabajar más horas un día y compensarlo con una jornada más corta en otro momento de la semana. Para los sectores que respaldan la reforma , ese modelo permitiría adaptar mejor los horarios a las necesidades de cada actividad.

La hotelería, la gastronomía y otros rubros con picos de demanda aparecen entre los sectores interesados en una norma más flexible. La patronal sostiene que la legislación actual es demasiado rígida y que, en algunos casos, impide terminar tareas o responder a momentos de mayor actividad .

image La reforma laboral en Alemania genera apoyo empresario y rechazo de los sindicatos. Bundestag

Los sindicatos rechazan la reforma en Alemania

El punto más delicado aparece en el posible alcance de esa flexibilidad. Si se mantiene la regla de las once horas mínimas de descanso entre una jornada y otra, algunos críticos advierten que podría abrirse la puerta a días laborales de hasta trece horas. Esa posibilidad encendió la alarma sindical.

La presidenta de la Confederación de Sindicatos Alemanes, Yasmin Fahimi, cuestionó con dureza los planes del Gobierno y pidió mantener la regla de la jornada de ocho horas. Desde su mirada, eliminar ese límite sería una concesión excesiva a los empleadores y podría derivar en jornadas más extensas para trabajadores con menor capacidad de negociación.

El partido La Izquierda también planteó la posibilidad de impulsar movilizaciones contra la reforma. Para los sectores críticos, el problema no es solo el total de horas trabajadas en una semana, sino la presión que puede aparecer dentro de cada día laboral si desaparece el límite diario.

El Gobierno alemán, en cambio, intenta presentar la reforma como una modernización del mercado laboral. La ministra Bas también defendió la necesidad de avanzar con un registro electrónico de las horas trabajadas, una herramienta que, según el Ejecutivo, serviría para evitar abusos y controlar mejor el cumplimiento de los límites.

La discusión recién comienza, pero ya muestra una tensión de fondo. Mientras las empresas reclaman más margen para organizar la producción y los servicios, los sindicatos advierten que Alemania podría debilitar una protección laboral histórica. El proyecto que se espera para junio será el primer paso formal de una disputa que promete crecer dentro y fuera del Parlamento.