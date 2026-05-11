"No es justo que esto afecte a Tierra del Fuego": cómo vive la provincia argentina desde donde zarpó el crucero la crisis por el hantavirus que alerta a Europa

Este domingo el crucero MV Hondius llegó a su destino final, Tenerife, en las islas Canarias, a donde jamás debió haber llegado.

Su destino original no era España sino Cabo Verde, en África, hasta que un brote de hantavirus -del que se han confirmado seis casos, incluyendo tres fallecimientos- lo desvío de su ruta, que había comenzado el primero de abril en la ciudad argentina de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Allí embarcaron 114 pasajeros y 61 miembros de la tripulación provientes de 22 países. También allí habría subido a bordo el virus, pero su procedencia no está tan clara ni la identidad de las personas que lo portaban.

"En Tierra del Fuego no tenemos registro de casos de hantavirus en lo que tenemos de historia. Y puntualmente desde 1996, que es cuando el Sistema Nacional de Vigilancia lo incorpora dentro de las notificaciones obligatorias, tampoco tuvimos ninguna notificación en Tierra del Fuego".

Juan Facundo Petrina, director general de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud la provincia más austral de Argentina, no ha parado de recordar este dato en cada conferencia de prensa y entrevista que ha dado.

A BBC News Mundo se lo comparte en un mediodía ventoso de sábado en Ushuaia, que amanece con un sol y una temperatura que recordó al verano que pasó, y aterdece con unas nubes y un frío que anticipan el invierno que viene.

Para el epidemiólogo, quien consiguió su actual trabajo en 2021, en plena pandemia de covid, su provincia tiene la menor chance de haber sido el escenario de contagio porque la zona endémica de esta enfermedad está a más de 1.500 kilómetros al norte.

"Para empezar no tenemos la subespecie del ratón colilargo (que transmite la enfermedad) ni las mismas características climáticas de la Patagonia norte -ni de humedad ni de temperatura- como para su desarrollo".

"Y si los roedores comenzasen a moverse, porque no respetan áreas geográficas, hay que recordar que somos una isla, tienen la limitante de poder cruzar el estrecho de Magallanes para poder contagiar a especies locales; entonces es una dificultad extra, más allá de lo climático".

Matías Zibell / BBC News Mundo Juan Facundo Petrina considera que el período más posible de contagio de los turistas fue entre el 16 de febrero y el 13 de marzo.

El epidemiólgo Eduardo López, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, coincide en que es poco probable que el contagio se haya producido en Tierra del Fuego, pero añade que es necesaria una investigación más profunda.

"El caso requiere más estudio porque hay ecosistemas cambiantes, por ejemplo, al ratón colilargo que tuvo como hábitat original la cordillera patagónica y el noroeste argentino hoy se lo puede hallar en la provincia de Buenos Aires con otros roedores transmisores de la enfermedad".

El vertedero

En los últimos días se instauró en la prensa nacional e internacional la teoría de que el contagio de alguna de las personas que abordaron en el MV Hondius ocurrió en un vertedero de basura en las afueras de Ushuaia, donde los turistas se acercan a observar aves y los deshechos atraen ratas y ratones.

Esta versión no ha caído bien entre algunos fueguinos.

"La hipótesis de que haya sido un contagio a partir del avistaje en cercanías del basural nos parece la menos probable de todas porque los roedores que pueda llegar a haber en un basural son roedores urbanos; este roedor que hablamos como reservorio natural del virus en la Patagonia es silvestre", responde Petrina.

Con respecto a esta hipótesis, el doctor Eduardo López en Buenos Aires considera que "es poco seria".

El Ministerio de Salud de la Nación prefiere no entrar en esa discusión:

"No podemos descartar en principio que los contagios hayan sucedido en Tierra del Fuego, pero hay un dato importante a tener en cuenta y es que desde que Hanta es un evento de notificación obligatoria, nunca de reportó un caso en la provincia", fue la respuesta oficial.

Matías Zibell / BBC News Mundo Un vertedero a las afueras de Ushuaia ha sido indicado como posible origen del contagio.

La semana pasada, el gobierno nacional anunció el envío a la provincia de un grupo de expertos para determinar si hay rastros de hantavirus en Tierra del Fuego o si ya se ha hecho presente en la región el ratón colilargo que lo transmite.

"Estamos barajando diferentes fechas para que sea cuanto antes, buscando con biólogos locales los mejores lugares para que puedan llegar a hacer el trampeo, no tenemos la fecha exacta, pero ya estamos en trabajando en la logística", responde el epidemiólogo local.

La oficina de prensa del Ministerio de Salud informó a BBC Mundo que todavía no está definida la fecha del viaje, pero que "posiblemente sea hacia finales de la semana que comienza".

Para la especialista en infectologia y epidemiología Teresa M. Strella, quien estuvo a cargo de enfrentar el brote de hantavirus en la localidad patagónica de Epuyén, en la provincia de Chubut, es fundamental que esto ocurra.

"El muestreo de campo servirá para descartar circulación viral y tranquilizar a los locales y a la pobalción en general, en contexto de brote internacional, y para todo viajero que elija ese destino en plan de turismo".

Este aspecto es clave, no solo por su dimensión científica, sino también económica.

Petrina admite que no poder esclarecer si los pasajeros del MV Hondius se contagiaron en la provincia podría influir en los turistas al momento de elegir a Tierra del Fuego como destino, algo que el epidemiólogo considera que "no es justo", si se considera el estatus sanitario de la provincia en relación al hantavirus.

La industria del turismo

Tierra del Fuego es la provincia más joven de Argentina (considerada provincia a partir de la ley nacional N.º 23.775 de abril de 1990) y, además, la menos poblada del territorio nacional.

Según un informe del gobierno argentino del año 2021, las principales actividades económicas son la industria y el comercio, y su principal fuente de divisas son la explotación hidrocarburífera y la pesca. Justo detrás de estas dos actividades aparece la industria turística.

Juan Manuel Pavlov, secretario de Política Externa del Instituto Fueguino de Turismo, le dice BBC Mundo que el puerto de Ushuaia, desde donde zarpó el MV Hondius, es clave para esta actividad.

"Somos la puerta de entrada a la Antártida, más del 95% de las recaladas (cada vez que un barco toca puerto) hacia el continente blanco salen de nuestro puerto; con más de 500 recaladas al año, así que es fundamental lo que es la industria de cruceros para la economía provincial".

Pavlov añade que, si bien han recibido muchas consultas de operadores internacionales, hasta el momento -oficialmente- no han padecido ninguna cancelación de viajes turísticos a la provincia.

Pero, considerando que la temporada de cruceros terminó a mediados de abril, tras el fin del verano, habrá que esperar varios meses para saber si lo ocurrido con el brote de hantavirus en el crucero operado por la empresa Oceanwide Expeditions hará mella en esta industria fueguina, aunque el funcionario cree que los efectos pueden notarse antes:

"Tenemos una temporada de invierno en camino que estimamos va a ser muy exitosa. Se viene trabajando muy fuerte en los principales mercados y no queremos que una cuestión así empañe de ninguna manera todo lo que se viene realizando, poniendo siempre por delante la salud de las personas".

Matías Zibell / BBC News Mundo

Matías Zibell / BBC News Mundo

En el puerto de Ushuaia los turistas caminan con normalidad y se congregan para viajes menores en barco, como los que se dirigen a la Isla de los Estados donde está el famoso faro del fin del mundo, o el clásico recorrido por el Canal de Beagle.

Adonis Carvajal, quien trabaja para un operador de turismo y navegación en la zona del puerto, le dice a BBC Mundo que la ausencia de casos de personas infectadas en Tierra del Fuego es el mayor reaseguro para los turistas de que la situación es normal.

"La gente pregunta mucho si hay casos en la provincia y que no haya noticias sobre personas enfermas aquí es muy tranquilizador; que no existan casos habla de que quizás la cepa es del sur -eso no se niega- pero que no salió de acá, quizás de otras provincias de Argentina o de Chile".

"Mi madre emprezó a mandarme todas la noticias"

Por la costanera de Ushuaia caminan David Bomparp y Daniela Sandoval, una pareja de venezolanos que viven en Medellín, Colombia, y que llegaron hace pocos días a la capital fueguina. Ayer visitaron el faro del fin del mundo y mañana visitarán el tren del fin del mundo.

"Nosotros planeamos este viaje desde octubre pasado y recién un día antes de abordar el avión nos enteramos lo que había pasado con el crucero", cuenta David.

BBC Mundo le pregunta si no hubo dudas o segundos pensamientos, pero él dice que no: "Hasta donde teníamos entendido no había nada confirmado acá, entonces vinimos tranquilos, respetando las medidas de seguridad".

La que no estaba tranquila era la madre de Daniela.

"Ella empezó a mandarme un montón de reels de Instagram con las noticias y páginas web que las publicaban, y me decía que le preocupaba: estuvo toda la noche mandándome links con información que todo; yo le dije que no se preocupara porque no había ningún caso confirmado aquí", dice la hija.

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Al lado de un cartel que da la bienvenida a la ciudad, el turista costarricence Jordan Bermúdez cuenta cómo ha sido su experiencia y la de su grupo hasta el momento.

"Vinimos, vimos la ciudad bastante tranquila, hicimos todas los tours que teníamos planificados y creemos que todo está normal".

Jordan, quien llegó el 5 de mayo a Ushuaia desde Punta Arenas, Chile, reconoce que hicieron algunas averiguaciones previas sobre el virus, pero que eso no los echó atrás en sus vacaciones.

Las hipótesis en juego

En el mismo comunicado en el que el Ministerio de Salud informó sobre el equipo de científicos que viajarían a Tierra del Fuego, las autoridades nacionales describieron el viaje de la pareja de turistas neerlandeses que murió en el MV Hondius por Argentina, Chile y Uruguay antes de abordar el crucero en Ushuaia.

Por la descripción de la travesía de esta pareja, que Argentina considera "el caso índice", se puede deducir que la reconstrucción del itinerario se hizo -principalmente- a partir de los egresos e ingresos en los puestos fronterizos.

Los ministerios de Salud de Chile y Uruguay informaron que la pareja no había contraído el virus en estos países, a partir de cálculos en el período de incubación, que según la OMS puede ir de una a ocho semanas.

Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio de Salud informó a BBC Mundo que "es dificil poder precisar donde pudo ser el contagio, principalmente porque la información con la que contamos de los recorridos realizados por el paciente cero y su pareja son bastante limitadas".

"Sabemos los ingresos y egresos al país y que muchos de los traslados los hicieron por vehículos terrestres, sin que tengamos detalles de esos recorridos: fechas exactas de alojamientos, excursiones, contactos", añadió el organismo oficial.

Matías Zibell / BBC News Mundo Ushuaia se prepara para la temporada invernal.

Juan Facundo Petrina considera que hay tres hipótesis posibles, siendo -en su opinión- la de Tierra del Fuego como lugar de contagio la menos factible.

Para el epidemiólogo, la posibilidad de contagio en Chile, la segunda opción, también es difícil porque debería haber sido un período de incubación muy largo.

¿Cuál es entonces, en su opinión, la hipótesis más cercana a lo que ocurrió?

"La más factible es que en el período que estuvieron en Argentina, más o menos entre dos a cuatro semanas antes del viaje (en el crucero), hayan podido estar en contacto con el virus en una zona de cordillera donde habitan los roedores que son el reservorio de la enfermedad, como las provincias patagónicas de Chubut, Neuquén, Río Negro".

Para la especialista Strella, es importante analizar la linea de tiempo y el recorrido que realizó la pareja ya que el periodo de incubación de este virus se extiende hasta 45 dias de acuerdo a la evidencia cientifica, con una media de 14 a 21 dias:

"De acuerdo a la informacion emitida por OMS, el caso 0 comienza con sintomas el 6 de abril. Por lo tanto en la investigacion epidemiológica es importante identificar las actividades y lugares de exposición durante el mes de marzo, considerando el periodo de incubación máximo descripto".

La muerte de ambas personas -él en el crucero y ella en un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica- hace muy difícil reconstruir dónde estuvieron en ese período.

Quizás la evacuación de los pasajeros y de la tripulación del MV Hondius a partir de este domingo en Tenerife, en España, arroje alguna pista en un futuro no tan lejano.

BBC

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FUENTE: BBC