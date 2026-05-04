Atropello múltiple en Alemania deja al menos dos muertos: el autor fue identificado y sospechan de un atentado

Un hombre atropelló a peatones en Alemania y causó al menos dos muertes. Las autoridades sospechan que se trata de un atentado.

Jornada trágica en Leipzig, Alemania, donde un hombre avanzó con su vehículo en una zona peatonal de la ciudad dejando un saldo de al menos dos muertos y varios heridos, de los cuales dos están en estado trágico. El atacante fue identificado y se sospecha de un atentado.

La Policía local logró capturar e identificar al atacante, un hombre alemán de 33 años. El alcalde Burkhard Jung, tras el ataque, consignó: "Dos personas perdieron la vida en el presunto ataque en Leipzig. Esto me conmociona profundamente. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias".

Cuál fue la motivación del atentado en Alemania Según se conoció en las primeras horas tras el ataque en Leipzig, el atacante es un alemán de 33 años, pero las autoridades todavía no lograron definir la motivación que llevó a este sujeto a arrasar con la vida de al menos dos personas.

La información, hasta el momento, mientras algunos apuntan al islamismo creciente en Europa, es que se trata de un desequilibrado, a raíz de la llamativa actitud del atacante al ser detenido por las autoridades, tal como indica el medio local Bild. Al mismo tiempo, las autoridades confirmaron que se trataría de un lobo solitario o un hecho aislado, por lo que se quitó el alerta en toda la ciudad y se acordonó la escna del crimen para su investigación.

Cómo fue el ataque en Leipzig Los hechos fueron cerca de las 17 de Alemania en una calle comercial del centro de Leipzig que conecta la Plaza Augustus con la zona peatonal de la capital de Sajonia, en las inmediaciones de la Universidad de Leipzig y la Iglesia Evangélica Luterana de San Nicolás, ícono de las protestas contra el régimen socialista de Alemania Oriental en 1989.