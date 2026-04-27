Alemania no duda: Estados Unidos no sabe cómo salir de la guerra con Irán

El canciller de Alemania , Friedrich Merz , no cree que Estados Unidos pueda poner fin rápidamente a la guerra en Irán . La contienda en estos momentos se encuentra centrada en las acciones de bloqueo en torno al estrecho de Ormuz y con un alto el fuego que amenaza con caerse.

"Los iraníes son, al parecer, más fuertes de lo que se pensaba, y los estadounidenses, al parecer, tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones", dijo Merz durante un debate con estudiantes en una escuela secundaria en la localidad de Marsberg, en el centro de Alemania.

"El problema con este tipo de conflictos es siempre el mismo: no solo hay que entrar, sino que también hay que salir. Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo hemos visto en Irak", añadió el dirigente de la alianza democristiana CDU/CSU.

Los estadounidenses "se han metido en esta guerra en Irán, evidentemente, sin ninguna estrategia", criticó Merz. Por eso resulta aún más difícil poner fin al conflicto ahora."Sobre todo porque los iraníes, al parecer, negocian con mucha habilidad —o, mejor dicho-, saben muy bien cómo no negociar", opinó Merz. "Hay toda una nación que está siendo humillada por los dirigentes iraníes".

Merz apuntó a reforzar el papel internacional de Alemania en una jornada escolar. Foto: Efe

Merz apuntó a reforzar el papel internacional de Alemania con una política fiscal sólida y compromiso europeo. Foto: EFE

Alemania ve "una situación bastante complicada"

"En este momento es una situación bastante complicada", indicó el canciller de Alemania.

"Y nos está costando mucho dinero. Este conflicto, esta guerra contra Irán, tiene repercusiones directas en nuestro rendimiento económico", lamentó.

Alemania mantiene su oferta de garantizar con el envío de barcos la reapertura del estrecho de Ormuz, fundamental para el suministro mundial de petróleo. Sin embargo, el requisito previo para ello es que cesen antes las hostilidades, añadió el jefe de Gobierno de Alemania. Dpa