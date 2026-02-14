El orden mundial basado en reglas "ya no existe", advierte el canciller alemán, Friedrich Merz

El orden mundial basado en normas "ya no existe", advirtió este viernes el canciller de Alemania, Friedrich Merz , a los líderes mundiales en una cumbre de seguridad.

Al inaugurar la Conferencia de Seguridad anual de Múnich, Merz afirmó que para Europa la " libertad ya no es algo que se pueda dar por sentado" en una era dominada por la política de las grandes potencias.

Merz admitió que "se ha abierto una profunda brecha entre Europa y Estados Unidos", en una aparente referencia a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y a sus políticas arancelarias hacia otras naciones europeas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien escuchaba a Merz y pronunciará su propio discurso este sábado, habló previamente de una "nueva era en la geopolítica".

Se espera que unos 50 líderes mundiales asistan a la conferencia de este año, donde se debatirá la defensa europea y el futuro de la relación transatlántica.

Esto ocurre en un momento en que los compromisos de EE.UU. con la alianza militar de la OTAN se han puesto en tela de juicio.

La ambición de Trump de hacerse con Groenlandia también ha sido vista por muchos líderes europeos como un punto de inflexión que ha erosionado la confianza con su mayor aliado.

La guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Occidente y China, así como un posible acuerdo nuclear entre Irán y EE.UU., también están en la agenda de la reunión anual.

En referencia a las múltiples advertencias sobre el colapso del orden basado en normas, Merz declaró en la conferencia: "Me temo que debemos expresarlo aún más claramente. Este orden, imperfecto incluso en sus mejores momentos, ya no existe en su forma original".

El canciller alemán dijo además que "se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y EE.UU.".

"El vicepresidente J.D. Vance lo dijo aquí en Múnich hace un año. Tenía razón en su descripción. La guerra cultural del movimiento MAGA (Make America Great Again) no es nuestra", expuso.

"La libertad de expresión termina aquí, con nosotros, cuando esa expresión atenta contra la dignidad humana y la Constitución. Y no creemos en aranceles ni proteccionismo, sino en el libre comercio", añadió.

Getty Images Macron, Merz y Starmer en el primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El año pasado, Vance atacó a Europa por sus políticas sobre libertad de expresión e inmigración. Su discurso desencadenó un año de tensión transatlántica sin precedentes.

Pero Merz no descartó la alianza de décadas, sino que apeló directamente a EE.UU. diciendo: "Reparemos y reactivemos la confianza transatlántica".

El líder alemán reveló que se estaban manteniendo "conversaciones confidenciales" con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la creación de una fuerza de disuasión nuclear europea conjunta, sin dar más detalles.

Francia y Reino Unido son las dos únicas potencias nucleares de Europa, y Alemania y muchas otras naciones europeas han dependido tradicionalmente del paraguas nuclear estadounidense dentro de la alianza de la OTAN para la disuasión.

Antes de la conferencia de Múnich, Rubio advirtió -ante la pregunta de si su mensaje a los europeos sería más conciliador que el de Vance hace un año- que "el mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos".

"Vivimos en una nueva era en geopolítica, y esto requerirá que todos reexaminemos cómo es eso y cuál será nuestro rol", agregó.

La tensión se ha intensificado en los últimos meses, ya que Trump ha reiterado que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de EE.UU., y afirmó sin pruebas que ese territorio estaba "cubierto de barcos rusos y chinos por todas partes".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció este viernes que planea reunirse con Rubio para hablar sobre las amenazas de EE.UU. de quedarse con Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

BBC

FUENTE: BBC