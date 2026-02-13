El hijo de Donald Trump lanzará una empresa de bebidas con yerba mate: cómo se llama y cuántos dólares recaudó

Mientras Estados Unidos y Argentina anuncian acuerdos comerciales, con tan solo 19 años, el hijo menor del presidente Donald Trump , Barron , figura como director de SOLLOS Yerba Mate Inc . Esta empresa está dedicada a las bebidas a base de yerba mate .

Según documentos públicos, Barron Trump está involucrado en esta firma comercial. Documentos presentados en enero en Florida y Delaware demuestran que el joven es uno de sus cinco socios.

Uno de los cofundadores describió SOLLOS como una " marca de bebidas para un estilo de vida saludable, elaboradas con ingredientes limpios y funcionales ". La popularidad de la yerba mate está en aumento en Estados Unidos ya que es una alternativa con cafeína al café.

La empresa recaudó un millón de dólares en capital a través de una colocación privada, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Bernstein, que figura como presidente de SOLLOS en los documentos presentados, reveló en una publicación de LinkedIn que la empresa cerró su primera gran ronda de financiación el 8 de enero.

Los documentos mencionan a Barron como director junto con otros cuatro socios: Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall y Valentino Gómez . La empresa tiene su sede en una propiedad situada en Palm Beach, Florida , a aproximadamente 1,6 km del club Mar-a-Lago de los Trump.

¿Cuándo está previsto el lanzamiento de la empresa?

Aunque aún no se conoció la fecha oficial de lanzamiento de SOLLOS, su cofundador dio a entender en LinkedIn que el lanzamiento de la empresa está previsto para la primavera boreal, lo que sería entre marzo y junio.

¿Quién es Barron Trump, el hijo menor del presidente de Estados Unidos?

El hijo menor de Donald Trump es estudiante de segundo año en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y el año pasado pasó la mayor parte del verano trabajando en planes de negocios. "Barron ha estado trabajando activamente en sus propios intereses financieros y ha pasado tiempo con otras personas con las que está involucrado en esa área", dijo anteriormente una fuente a la revista estadounidense PEOPLE.

Según un informe de Forbes, el joven de 19 años habría llevado a su familia a invertir en criptomonedas. De hecho, a su corta edad, tiene un patrimonio neto de unos 150 millones de dólares. Además de su patrimonio neto estimado, Barron también tiene miles de millones de tokens bloqueados, que se estima que, cuando se desbloqueen, podría ganar hasta 525 millones de dólares.

¿Qué otros emprendimientos tuvo Barron Trump?

En julio de 2024, Barron y dos socios comerciales constituyeron una empresa inmobiliaria llamada Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. en Wyoming, pero finalmente se disolvió pocos días después de la victoria presidencial de su padre.

Barron también figura como cofundador en la página web de World Liberty Financial, la controvertida empresa de criptomonedas de la familia Trump. WLFI, el token criptográfico lanzado por la familia Trump, ha seguido cayendo desde su lanzamiento en septiembre de 2025.