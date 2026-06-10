"Les vamos a pegar duro": la advertencia de Donald Trump a Irán sobre un nuevo ataque

Tras los ataques de la madrugada de este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que los Estados Unidos atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán. La advertencia del mandatario republicano llegó después de los bombardeos en represalia por el derribo del helicóptero AH-64 por parte del régimen iraní.

"Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo", sostuvo Trump ante los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en medio de la tensión por las especulaciones sobre un posible quiebre de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

A su vez, Trump señaló que "estaban cerca" de sellar el acuerdo, pero que el ataque de Irán al helicóptero que patrullaba cerca del estrecho de Ormuz desencadenó nuevos focos de tensión en la que se transformó en la peor escalada del conflicto desde la firma del alto el fuego el 8 de abril.

"Tenemos derecho a hacerlo (atacar). Ya sabes, derribaron una máquina increíble, realmente increíble. Y al principio dijeron que no lo habían hecho, pero luego admitieron que sí", enfatizó. La respuesta de Irán a los ataques estadounidenses fue arremeter contra objetivos militares de los Estados Unidos en todo Medio Oriente, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

El líder republicano responsabilizó a Irán por rehusarse a firmar el acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, después de "varios meses trabajando".

De acuerdo con la información brindada por Trump, ambos países estuvieron "realmente cerca de un acuerdo, pero nos siguen dando largas, nos siguen tomando por tontos porque, ¿sabe una cosa?, han tratado con presidentes muy estúpidos", disparó y afirmó sentirse "avergonzado" por los predecesores en su cargo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este miércoles la fragilidad de los acuerdos de alto el fuego vigentes en Oriente Medio - tanto con Irán como entre Israel y el Líbano - y alertó de los riesgos de que se convierta en "un fuego total".

"En el Golfo, el alto el fuego se parece más bien a un fuego menor, como hemos visto con la escalada de ataques y la retórica de las últimas 48 horas", lamentó Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad.