Alerta en Medio Oriente: Trump amenaza a Irán con ataques inminentes y el petróleo roza los US$100

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Netanyahu reconoció la tregua con Irán, pero prometió responder "con fuerza" ante posibles ataques

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder "con contundencia" a Irán si la República Islámica "comete el error" de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa.

En un comunicado por vídeo, Netanyahu aseguró que, en este momento, el fuego está "contenido", alegando que la respuesta de Israel a los misiles iraníes de la noche del domingo disuadió a Teherán de volver a atacar.

"En las últimas 24 horas, Irán e Hezbolá han intentado imponernos una nueva ecuación. Y esta ecuación es intolerable e inaceptable para mí", añadió Netanyahu, en referencia a la amenaza iraní de que un ataque de Israel a Beirut como el que se produjo la tarde del domingo acarrearía una respuesta militar.

"Pensaban que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel, y que no actuaríamos. Eso no ha sucedido, y tampoco sucederá. ¡No mientras yo esté al mando!", garantizó el primer ministro israelí, al día siguiente de que las fuerzas iraníes interrumpieran por primera vez el alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril.

EFE