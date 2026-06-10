Irán lanzó misiles contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente y crece la tensión

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo episodio luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara el lanzamiento de drones y misiles de largo alcance contra instalaciones militares que albergan personal estadounidense en Kuwait, Bahréin y Jordania .

La ofensiva ocurrió después de los ataques ordenados por Washington sobre territorio iraní a raíz del derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado difundido por la fuerza iraní, los proyectiles impactaron sobre distintos objetivos considerados estratégicos . Entre ellos, mencionaron i nstalaciones ubicadas en Jordania , donde aseguraron haber alcanzado hangares utilizados por aviones de combate F-35 y un centro de mando y control.

Desde Teherán calificaron la operación como la culminación de una campaña de represalia más amplia que habría incluido ataques contra 21 objetivos vinculados a fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y el derribo de un dron MQ-9.

Desde el régimen islámico también advirtieron que siguen preparados para dar una respuesta “aplastante y decisiva” a cualquier acción militar estadounidense posterior y que la Casa Blanca tendrá que asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de una mayor escalada.

Jordania reportó intercepciones

El Ejército de Jordania, no obstante, informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron cinco misiles que tenían como destino la zona de Al-Azraq, en la provincia de Zarqa.

Según el reporte oficial, los restos de los proyectiles cayeron en distintos sectores sin provocar víctimas fatales ni daños significativos. Por otro lado, se desplegaron equipos de ingeniería militar para asegurar los restos del misil y eliminar cualquier posible explosivo.

Alertas en Bahréin y Kuwait

La situación también generó preocupación en Bahréin, donde el Ministerio del Interior pidió a la población mantener la calma y dirigirse a lugares seguros ante posibles incidentes.

Por su parte, las autoridades de Kuwait informaron que sus sistemas de defensa aérea estaban operando para interceptar objetivos considerados hostiles.

A través de comunicaciones oficiales difundidas en redes sociales, el gobierno kuwaití solicitó a los ciudadanos seguir exclusivamente las indicaciones emitidas por organismos de seguridad y evitar la difusión de información no verificada.