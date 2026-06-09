Estados Unidos atacó Irán tras el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos confirmó una ofensiva contra objetivos iraníes tras el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz.

Después del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Apache de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, Donald Trump había anticipado este martes una posible represalia. Ahora, el Comando Central de Estados Unidos anunció que llevó a cabo un ataque en respuesta a la ofensiva militar iraní.

Según habían informado las autoridades, los pilotos no resultaron heridos de gravedad y fueron derribados frente a la costa de Omán.

Tras este episodio, Trump sostuvo este martes que “Estados Unidos debía responder a este ataque”, a través de un posteo en su cuenta de Truth Social.

El anuncio sobre el nuevo ataque de Estados Unidos a Irán De acuerdo con el comunicado publicado en redes sociales, el ataque fue ordenado por el propio presidente estadounidense “en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.”, donde se desconocen más detalles de este nuevo ataque en la región.