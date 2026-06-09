"Estados Unidos debe responder a este ataque": la amenaza de Donald Trump a Irán tras el derribo al helicóptero

Tras el ataque militar de Irán a un helicóptero de Estados Unidos, Donald Trump elevó la tensión y anticipó una posible respuesta.

Tras el ataque de este martes de las fuerzas militares de Irán a un helicóptero de Estados Unidos que patrullaba cerca del estrecho de Ormuz, donde la aeronave fue derribada junto a dos pilotos, que se encuentran fuera de peligro, Donald Trump amenazó con que "Estados Unidos debe responder a este ataque".

Según explicó el mandatario estadounidense, el ataque se dio durante un patrullaje que se encontraba realizando en el estrecho por el cual ambos países se encuentran en disputa hace varios meses.

Medios locales dieron detalles del ataque y explicaron que el ataque al helicóptero Apache estadounidense habría sido derribado por un dron iraní frente a la costa de Omán.

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán A su vez, confirmó que: “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos", con respecto a quiénes piloteaban la aeronave en el momento del ataque.