Un gran helicóptero de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz

Un helicóptero Apache de gran tamaño perteneciente al Ejército de Estados Unidos cayó a tierra cerca del estrecho de Ormuz. Lo informó Donald Trump.

Un helicóptero Apache de Estados Unidos cayó en zona de guerra. Foto DefenseUSA

Un gran helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos se ha estrellado en las últimas horas cerca del estrecho de Ormuz, si bien los pilotos ha sido rescatados sanos y salvos, según ha confirmado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Los pilotos están bien", ha dicho Donald Trump ante la prensa.

"No hay heridos", ha agregado, sin más detalles sobre el incidente, después de que el diario 'The New York Times' informara sobre el suceso y apuntara que la misión de rescate en la zona había tenido éxito.

Donald Trump fue contundente y arremetió contra Joe Biden por su postura ante el conflicto entre Israel e Irán. Foto: EFE Donald Trump dio la noticia de la caída del helicóptero Apache. Foto: Efe

Por qué cayó el helicóptero Por el momento se desconocen los motivos que causaron la caída del helicóptero, un Apache, si bien el Ejército de Estados Unidos ha abierto una investigación al respecto.