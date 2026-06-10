Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán después de que Trump amenazara con "golpear con fuerza" al país ante la falta de acuerdo

El ejército de Estados Unidos lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán. La ofensiva llega después de que el presidente Donald Trump prometiera golpear al país "con dureza" tras el intercambio de fuego entre ambas fuerzas a principios de esta semana.

El Mando Central de EE. UU. (Centcom) anunció el inicio de "ataques adicionales en legítima defensa" el miércoles a las 17:15 hora del este (21:15 GMT) contra "múltiples objetivos en Irán, bajo las órdenes del comandante en jefe".

"Los ataques responden a la agresión injustificada y continuada de Irán", añadió.

Estados Unidos ya atacó Irán el martes, después de que Trump declarara que Teherán derribó un helicóptero Apache del ejército estadounidense.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró entonces haber respondido con ataques contra bases estadounidenses en la región.

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FUENTE: BBC