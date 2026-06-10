Video: impactante recibimiento en Somalia al árbitro al que Estados Unidos le prohibió la entrada al Mundial

El Mundial 2026 quedó envuelto en una inesperada controversia a pocas horas de su inicio. El protagonista es Omar Artan , el árbitro somalí que fue excluido de la Copa del Mundo luego de que Estados Unidos le negara la entrada al país cuando intentaba viajar para cumplir funciones en el torneo.

Lejos de pasar desapercibido, su regreso a Somalia generó una conmoción nacional. Miles de personas lo recibieron como a un héroe: entre aplausos, cánticos y muestras de afecto, Artan fue acompañado por una multitud que consideró injusta la decisión que le impidió convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo.

Omar Artan había sido seleccionado para integrar el cuerpo arbitral del Mundial 2026 y estaba llamado a marcar un hito para el fútbol de Somalia . Su designación representaba un reconocimiento a una carrera en constante crecimiento dentro del arbitraje internacional.

Recibieron como un héroe al árbitro somalí que iba a dirigir el Mundial y fue deportado por Estados Unidos.

El juez fue distinguido en 2025 como el mejor árbitro masculino de África por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), un premio que consolidó su prestigio en el continente. Sin embargo, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Miami para incorporarse a las actividades del Mundial, las autoridades migratorias estadounidenses le impidieron el ingreso al país y posteriormente fue repatriado.

Las autoridades estadounidenses no brindaron detalles específicos sobre los motivos de la inadmisión. No obstante, Somalia figura entre los países alcanzados por restricciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Tras mantener conversaciones con las autoridades correspondientes, la FIFA confirmó que Artan no podría participar en el Mundial debido a que la admisión de personas en los países anfitriones es una facultad exclusiva de cada gobierno. El organismo también señaló que la medida impedía al árbitro asistir a los entrenamientos y desempeñar tareas oficiales durante el torneo.

El propio Artan expresó posteriormente su frustración por la situación y cuestionó el tratamiento recibido, en un caso que despertó repercusión internacional y generó debates sobre el impacto de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Canadá salió en su defensa

La historia sumó un nuevo capítulo cuando autoridades canadienses manifestaron públicamente su respaldo al árbitro somalí. La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, aseguró que sería bienvenido para dirigir partidos en esa ciudad, una de las sedes del Mundial.

"Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto", sostuvo la funcionaria en un comunicado. Además, anunció que se comunicaría con la FIFA para expresar formalmente su apoyo.

La iniciativa también fue respaldada por el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, quien propuso que Artan arbitrara encuentros en Vancouver. "Omar Artan sería bienvenido y celebrado en Columbia Británica por todo lo que ha superado y hasta dónde ha llegado. Hagamos que arbitre en Vancouver", escribió en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dave_Eby/status/2064385163753304351&partner=&hide_thread=false Mr. Artan would be welcomed and celebrated in British Columbia for what he’s overcome and where he is today. Let’s have him referee in Vancouver. https://t.co/ynXRy0jAqY — David Eby (@Dave_Eby) June 9, 2026

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