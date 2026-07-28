Zidane asumió como DT de Francia con una confesión y una incómoda pregunta en la conferencia: "Eso no existe"

Zinedine Zidane inició oficialmente una nueva etapa en el fútbol francés, explicó por qué estuvo 5 años sin dirigir y respondió una consulta que generó revuelo.

Zidane ya tomó el mando de Francia y dejó una frase que explica por qué estuvo cinco años sin dirigir.

Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Francia y aprovechó la conferencia de prensa para revelar que llevaba varios años esperando esta oportunidad. El exDT del Real Madrid reconoció que rechazó propuestas de distintos clubes porque su objetivo siempre fue conducir a Les Bleus.

"Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa", explicó Zidane durante su presentación. Según informó el diario francés L'Équipe, incluso descartó importantes propuestas económicas, entre ellas una oferta procedente del fútbol saudí, porque estaba convencido de que algún día tendría la posibilidad de asumir en el seleccionado de su país.

Zizou será el reemplazante de Didier Deschamps Didier Deschamps cerró su ciclo en la selección de Francia tras dirigir cuatro mundiales. EFE El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, contó que el primer contacto formal se produjo en febrero de 2025, poco después de que Didier Deschamps anunciara que dejaría el cargo tras el Mundial 2026. "Me enfrenté a la situación sin precedentes de tener que asegurar la continuidad de esta época dorada del fútbol francés", señaló el dirigente, quien destacó que Zidane le transmitió una frase que lo marcó: "Presidente, sé cómo ganar".

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando le consultaron sobre su histórico vínculo comercial con Adidas y cómo convivirá con el patrocinio de Nike, marca que viste a la selección francesa. Zidane respondió con una sonrisa: "¿Un contrato vitalicio con Adidas? No, eso no existe". Luego aclaró que mantendrá su relación comercial de más de tres décadas con la empresa alemana, aunque sin interferir en sus funciones como seleccionador.