La inflación de Estados Unidos en guerra con Irán es la mayor en los últimos años

Desde que Estados Unidos inició una guerra a Irán, la tasa de inflación muestra una tendencia alcista. Los números son los más altos de los últimos tres años.

Estados Unidos ve crecer su inflación a causa de la guerra con Irán. Foto: Efe

La tasa de inflación de Estados Unidos creció hasta el 4,2% interanual en mayo, un aumento de cinco décimas respecto al mes anterior y la mayor subida de los precios desde el mes de mayo de 2023, hace tres años, mientras continúan los efectos de la guerra de Irán iniciada hace más de tres meses.

Los datos de la inflación fueron revelados por la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo.

Los precios de la energía se incrementaron en un 3,9% en el mes de mayo, algo por encima del 3,8% anotado en abril y tras el aumento del 10,9% en marzo, coincidiendo con el comienzo de la ofensiva contra Irán. La inflación de los productos energéticos supuso más del 60% del aumento mensual de dato global.

Aumentos en Estados Unidos Así, el incremento de la inflación acumulado en los últimos doce meses de los precios energéticos se sitúa en el 23,5%, mientras que los alimentos en términos interanuales aumentaron su precio en un 3,1%.

En esta línea, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, subió en mayo al 2,9% anual, ligeramente por encima del 2,8% registrado en abril.