Alerta en Estados Unidos: se disparó la inflación y llega en el año al nivel que Argentina tiene en un solo mes

Faltan cuatro días para que el Indec difunda la inflación de marzo, pero el consenso de los analistas la ubica en torno al 3%, un escalón por encima de los primeros dos meses del año y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires marcó 3%, dejando claro que a la pelea contra la inflación aún le faltan varios rounds.

En la misma jornada el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que en ese país se registró un salto de 0,9% en el índice de precios al consumidor anual, llevando el guarismo a 3,3% en la medición de los últimos doce meses. Aunque para los parámetros de la Argentina parece ser una suba "aceptable", sin dudas se trata de un salto de proporciones, considerando que en un solo mes el índice la inflación anual en ese país subió nada menos que 37%.

La paradoja evidente, sin embargo, es que mientras que en Estados Unidos hay preocupación entre los consumidores por el encarecimiento del costo de vida y los analistas intentan dilucidar cómo enfrentar el flagelo, en Argentina convivimos con inflación cercana al 3% desde hace cuatro meses, hay una inflación anual de 33,1% (hasta febrero), diez veces más que en Estados Unidos pero la situación no parece estar desmadrándose.

En Argentina convivimos con inflación cercana al 3% desde hace cuatro meses, hay una inflación anual de 33,1% (hasta febrero), diez veces más que en Estados Unidos. En Argentina convivimos con inflación cercana al 3% desde hace cuatro meses, hay una inflación anual de 33,1% (hasta febrero), diez veces más que en Estados Unidos.

Lo que ciertamente gatilló la inflación en el país del norte es la suba del precio del petróleo y los costos energéticos, en el marco de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

"En los doce meses hasta marzo, el índice de precios al consumidor subió un 3,3%, en comparación con el 2,4% de febrero y las expectativas de los economistas, que preveían un 3,4%. Fue el mayor aumento desde junio de 2022, cuando los precios del petróleo se dispararon tras el estallido de la guerra en Ucrania", señala un informe de Investing.com.

En el desagregado por componentes de IPC, se destaca claramente la suba de los energéticos, al punto que los precios de la energía, en particular, se dispararon un 12,5% anualizado, un aumento muy notorio en relación al 0,5% registrado en febrero.

Guerra y petróleo

"Si bien Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, los precios del crudo se fijan a nivel mundial, lo que contribuyó a que el precio promedio de la gasolina al por menor superara los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años", explica Investing.

El punto ahora es determinar qué va a hacer la Reserva Federal con la tasa de interés en su próxima reunión del 28 y 29 de abril, la última bajo la conducción de Jerome Powell y antes del cambio de mando. El presidente Donald Trump propuso a Kevin Warsh para el máximo cargo en el Comité de Gobernadores de la Fed, pero la designación formal aún requiere el acuerdo del Senado.

Y en ese sentido un dato clave es lo que se llama IPC o inflación subyacente, que equivale a la inflación núcleo tal cual la conocemos en Argentina, es decir despojada de efectos estacionales y precios regulados.

Ahí una buena noticia y tal vez un anticipo de lo que pueda hacer la Fed con la tasas de interés. El IPC subyacente se situó en el 2,6% interanual y el 0,2% mensual, cifras inferiores a las previstas, señalaron los analistas.

Mirando las tasas de interés

"Dado el resultado relativamente moderado del IPC subyacente, los analistas han sugerido que la Reserva Federal, que se basa en indicadores de inflación para fijar las tasas de interés, podría optar por no dar demasiada importancia al índice de precios al consumidor publicado el viernes", señala Investing.

En sentido contrario, algunos aventuran que tampoco hay que esperar recortes en las tasas. "Aunque la tregua de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantenga y los precios del petróleo bajen en los próximos meses, los datos de precios sugieren que pasará mucho tiempo antes de que la Reserva Federal pueda considerar volver a recortar los tipos de interés", aseguró Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics.

El otro dato a observar es el mercado de trabajo. No es un dato menor dado que persisten los temores de que la prolongación de la guerra en Oriente Medio pueda llevar a los hogares a reducir sus gastos, lo que podría afectar las perspectivas del mercado laboral.