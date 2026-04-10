La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo y acumuló 8,9% en el primer trimestre

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en marzo un incremento del 3%, con lo que acumuló una suba del 8,9% en los primeros tres meses de 2026. En términos interanuales, la inflación porteña se ubicó en 32,1%, con una leve desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de febrero.

El dato es importante porque marca la tendencia que se espera para el índice de precios al consumidor a nivel nacional, para la que todas las consultoras marcaron niveles similares a lo que marcó la estadística en CABA .

Como viene sucediendo desde hace meses, el rubro servicios, que incluye mayoría de precios regulados, es el que más incide en el aumento de los precios. En este caso, Vivienda, Transporte, Alimentos, Educación y Salud explicó el 79,6% de la variación del nivel general. El mayor impacto provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 3,2%. Este incremento se explicó por ajustes en alquileres, expensas y tarifas de servicios públicos como electricidad y agua.

El rubro Transporte -otro regulado- registró un alza de 6%, impulsado por subas en combustibles y en el boleto de colectivo urbano.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,6%. Dentro de esta división, se destacó el fuerte incremento en carnes y derivados (6,3%), mientras que otros productos como pan, cereales, lácteos y huevos también mostraron subas moderadas. En contraste, la baja en verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%) ayudó a contener parcialmente el aumento del rubro.

El inicio del ciclo lectivo también tuvo impacto en el índice: Educación trepó 8,6%, principalmente por el ajuste en las cuotas de los establecimientos. A su vez, Salud subió 2,4%, traccionada por incrementos en la medicina prepaga.

En cuanto a los componentes del índice, la inflación núcleo se ubicó en 2,7% en marzo y alcanzó una variación interanual de 33,0%, con una leve aceleración.

Precios regulados a la cabeza de los aumentos

Por otro lado, los precios regulados mostraron un incremento significativo de 6,5%, impulsados por subas en educación, transporte, combustibles, tarifas de servicios públicos y medicina prepaga. Este segmento registró además una aceleración interanual hasta el 37,1%.

En contraste, los precios estacionales cayeron 4,5% durante el mes, debido principalmente a la baja en alojamientos, paquetes turísticos y pasajes aéreos. Este comportamiento contribuyó a moderar el nivel general y llevó la variación interanual de este componente al 12,0%, con una marcada desaceleración.