El petróleo vuelve a operar al alza este miercóles y la bolsa de Asia cerró a la baja

Las tensiones en Medio Oriente continúan y tensionan los precios del petróleo. Los mercados asiáticos cerraron en rojo.

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se dilatan y los mercados comienzan a relfejar nuevamente un nivel alto de inceertidumbre respecto al final del conflicto en Medio Oriente. A 100 días del cierre del Estrecho de Ormuz, el petróleo vuelve a estar en la mira.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de derribar un helicóptero Apache de EE.UU. y promete "responder".

En ese escenario, este miércoles el precio del petróleo Brent opera al alza y cotiza a US$ 86,63 el barril. El WTI a US$ 89,75, suba del 1,5%.