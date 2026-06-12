Donald Trump afirma haber "puesto fin" a la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos ha asegurado hoy que la guerra con Irán ha terminado y que los iraníes ya no podrán "fabricar armas nucleares".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber "puesto fin" este jueves a la guerra con Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

"Hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca durante una intervención telefónica en apoyo al candidato a gobernador de Georgia Burt Jones.

En ella, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha señalado que la cuestión nuclear ha sido un elemento sobre el cual Washington ha insistido "mucho", en la medida en que el hecho de que Teherán no vuelva a fabricar armas nucleares, ha recalcado, era "el objetivo principal" y "el 95% de todo".

Donald Trump cancela los ataques Esta declaración de Donald Trump llega poco después de haber anunciado la suspensión de los ataques programados para la madrugada de este viernes contra Irán en la que hubiera sido la tercera jornada consecutiva de agresiones contra el país asiático.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", anunció en un mensaje difundido en redes sociales tras aseverar que todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la contienda.