Crece la incertidumbre: Irán desmintió que haya un acuerdo cerrado con Estados Unidos

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Irán aseguró que todavía no tiene una "conclusión final" sobre un acuerdo con Estados Unidos

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán Esmail Baghaei sostuvo que los informes y las afirmaciones en cuanto a un posible acuerdo continúan siendo una especulación ya que "aun no se ha concretado nada".

En la llamada telefónica en directo que mantuvo con el canal de noticias de la televisión estatal Tasnim, el funcionario estableció que Irán no ha arribado a una conclusión definitiva hasta el momento respecto al acuerdo, y que si bien la mayor parte del documento ya se encuentra en las etapas finales, Estados Unidos estaba haciendo "exigencias excesivas" y añadiendo "nuevas peticiones".

A su vez, negó la posibilidad de que Irán fuera a "ceder ante la presión", ante lo que señaló que el país no se "apartaría de sus líneas rojas".

Por otro lado, Baghaei destacó la actuación de Qatar como mediador entre ambos países en guerra, así como entre Irán y Pakistán.

También culpó a Estados Unidos de la situación actual en el estrecho de Ormuz, afirmando que sus acciones lo han hecho "menos seguro".