"Acuerdo o rendición total": Donald Trump acusó a Irán de "hipocresía" y retomó los ultimátums

El presidente Donald Trump volvió a elevar el tono de su confrontación con Irán tras la negativa de la República Islámica para reconocer negociaciones con Estados Unidos el pasado fin de semana.

En una publicación difundida en su red social Truth Social, el presidente estadounidense sostuvo que el bloqueo militar continuará hasta que exista "un acuerdo o la rendición total" y calificó de "increíblemente hipócrita" al liderazgo iraní.

El mandatario republicano respondió así a las declaraciones de Irán, que, según la información disponible, negó estar manteniendo conversaciones con Estados Unidos. En ese contexto, el mandatario aseguró que, pese a esas afirmaciones, las partes sí mantienen contactos para intentar resolver un conflicto que, según expresó, se ha prolongado durante décadas.

En su mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que los dirigentes iraníes "piden una reunión" e incluso sostuvo que "algunos dirían que la suplican". También aseguró que las conversaciones ya comenzaron y que existen más encuentros previstos "para el futuro inmediato".

El comunicado de Donald Trump en su red social Truth Social que continúa la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Al mismo tiempo, criticó que Irán declare "abierta y orgullosamente" que no está dialogando con Estados Unidos y que únicamente mantiene contactos con Omán . En ese marco, calificó esa posición como una muestra de "hipocresía".

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El mandatario también hizo referencia al Estrecho de Ormuz. Según escribió, Irán sostiene que controlará esa vía marítima "con poder", aunque afirmó que el paso "ya está completamente controlado por la Armada de los Estados Unidos" mediante lo que describió como un "bloqueo" o un "muro de acero de los Estados Unidos".

Además, Trump aseguró que "nada llega a Irán" sin la autorización de Estados Unidos y sostuvo que esa situación se mantendrá mientras no se alcance "un acuerdo o una rendición total".

Por otro lado, el presidente estadounidense reiteró que, independientemente de que Irán reconozca o no la existencia de conversaciones, ambas partes están abordando "una solución a un problema que ellos mismos han causado durante décadas".

Cómo se llegó a este nuevo cruce

Las declaraciones de Donald Trump se producen después de varios días de señales contradictorias sobre la relación entre Washington y Teherán. El mandatario había asegurado que estaba dispuesto a reanudar las conversaciones con Irán y sostuvo que un nuevo ciclo de negociaciones comenzaría este lunes, luego de haber decidido frenar una ofensiva militar que, según explicó, buscaba abrir una instancia para alcanzar un entendimiento.

Sin embargo, la respuesta iraní fue inmediata. El Gobierno de Teherán negó que existan negociaciones con Estados Unidos y rechazó la versión de Trump sobre un inminente reinicio del diálogo, al tiempo que indicó que cualquier contacto futuro dependerá de la evolución de la situación.

En ese contexto, el mensaje publicado por Trump en Truth Social representa un nuevo endurecimiento de su discurso. Además de acusar al liderazgo iraní de actuar con "hipocresía", insistió en que las conversaciones sí existen y advirtió que el bloqueo estadounidense continuará hasta que se alcance "un acuerdo o la rendición total", al tiempo que reiteró que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".