¿Estados Unidos se prepara para entrar a Cuba? El inquietante reporte que encendió las alarmas

Estados Unidos habría destinado más agentes y recursos de inteligencia a Cuba, en medio de una creciente ofensiva para exigir reformas profundas en la isla.

Estados Unidos habría reforzado su presencia de inteligencia en Cuba en medio de una nueva escalada de tensión con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La Administración de Donald Trump habría destinado más agentes y recursos de inteligencia a Cuba, en medio de una creciente ofensiva para exigir reformas profundas en la isla o impulsar un cambio de Gobierno. Estados Unidos incrementó en los últimos meses sus operaciones de inteligencia en Cuba como parte de una estrategia destinada a elevar la presión sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, según reveló este martes el medio estadounidense Politico.

La información fue confirmada bajo condición de anonimato por dos personas familiarizadas con las acciones de la Administración de Donald Trump. Sin embargo, ninguna precisó la magnitud del despliegue ni brindó detalles sobre las tareas que estarían realizando los agentes en territorio cubano.

Una de las fuentes evitó identificar cuáles son las agencias involucradas en la recopilación de información o en posibles acciones para influir sobre el aparato estatal. La segunda habló concretamente de un aumento de la “presencia” de la CIA en la isla, aunque tampoco especificó fechas, cantidad de personal ni participantes.

El movimiento podría estar relacionado con diferentes alternativas que Washington analiza frente a la crisis cubana. Estas van desde una intensificación de las operaciones encubiertas hasta intentos por debilitar el respaldo interno al Gobierno de Díaz-Canel, en un contexto marcado por el descontento social y el deterioro de las condiciones de vida.

El reporte de Politico advierte sobre un aumento de agentes y recursos, aunque Washington no confirmó planes concretos de intervención. CIA Politico señaló que una de sus fuentes consideró el refuerzo de inteligencia como un paso táctico capaz de preparar el terreno para una eventual incursión militar. No obstante, el medio aclaró que no existen confirmaciones sobre planes concretos de Estados Unidos para avanzar con una operación de ese tipo.