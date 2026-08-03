Alarma en Estados Unidos: murieron dos personas por "diarrea explosiva" y hay preocupación

Las autoridades confirmaron las primeras muertes asociadas al brote multiestatal de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Dos personas murieron en Michigan por causas relacionadas con el brote de ciclosporiasis, una infección conocida por provocar cuadros de diarrea grave. Se trata de las primeras víctimas fatales identificadas dentro del brote que afecta a distintos estados de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que ambas personas presentaban importantes afecciones de salud subyacentes. Según sus registros médicos, esas condiciones podrían haberse agravado como consecuencia de la ciclosporiasis y la deshidratación.

Las muertes por ciclosporiasis son poco frecuentes El organismo sanitario explicó que los fallecimientos provocados por esta infección no son habituales, debido a que generalmente no se considera una enfermedad potencialmente mortal. Sin embargo, hasta el momento se reportaron 11.234 casos en Michigan, entre ellos 193 pacientes que debieron ser hospitalizados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también confirmaron que conocen las dos muertes vinculadas con el brote. El organismo señaló que las víctimas eran personas con problemas de salud previos y residían en Michigan.

Qué es la ciclosporiasis, la causa de la “diarrea explosiva” La ciclosporiasis es causada por un parásito microscópico que puede contaminar alimentos frescos o agua. Las personas infectadas pueden desarrollar diarrea intensa. Los casos suelen aumentar durante la primavera y el verano estadounidense, con una temporada que habitualmente se extiende desde principios de mayo hasta finales de agosto.