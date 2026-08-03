Las impactantes imágenes de cómo quedó Washington tras los incendios

Los incendios mantienen en emergencia a varios estados del noroeste de Estados Unidos, con decenas de focos activos y miles de personas fuera de sus hogares.

Los incendios forestales que afectan al noroeste de Estados Unidos obligaron a evacuar a más de 65.000 personas y destruyeron al menos 700 viviendas, mientras las autoridades mantienen activos 70 grandes focos en distintos puntos del país. El estado de Washington concentra la situación más compleja, con 16 incendios de gran magnitud que ya consumieron más de 600.000 hectáreas.

El comisionado de Tierras Públicas de Washington, Dave Upthegrove, informó que las evacuaciones se concentran principalmente en el condado de Spokane, donde miles de residentes debieron abandonar sus hogares a causa del avance de las llamas. El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia el sábado y, como parte de las medidas preventivas, prohibió casi todas las quemas agrícolas y de residuos hasta el 30 de septiembre.

Incendios en Washington. X @MarioNawfal Las condiciones meteorológicas previstas para este lunes podrían favorecer el trabajo de los equipos de emergencia. Los pronósticos anticipan una disminución de los vientos y temperaturas inferiores a los 30 grados centígrados, aunque se espera un nuevo aumento térmico a partir del miércoles.

El estado vecino de Oregón también enfrenta una situación compleja. Las autoridades forestales informaron la existencia de 48 focos activos, entre ellos 20 incendios de grandes dimensiones. Según el Departamento de Gestión de Emergencias estatal, unas 25.000 personas permanecen bajo riesgo de evacuación y más de veinte viviendas resultaron destruidas.